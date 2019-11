¿Qué hacer si perdiste tu equipaje en el aeropuerto?

En el mundo existen dos tipos de personas, las que viven preocupadas porque sus maletas se vayan perder en el aeropuerto y las que disfrutan del viaje sin pensar que a ellas les podría pasar esto en la vida. No obstante, la realidad es que cada minuto se pierden aproximadamente 47 maletas y por eso el día de hoy te diremos qué hacer en caso de que seas uno de los tristes desafortunados.

Guarda el comprobante de tu maleta

A veces no le prestamos mucha atención al comprobante que nos entregan en el counter al hacer Check In, sin embargo quedarte con él podría ‘salvarte la vida’, ya que sirve para rastrear la maleta en caso de que esta no aparezca en tu nuevo destino, así que será mejor que lo mantengas a la vista en caso de cualquier incidente.

Avisa al personal del aeropuerto

Comunícate con el personal del aeropuerto y principalmente con los de la aerolínea para hacerles saber que tu equipaje se ha perdido. En casi todos los aeropuertos existe una oficina de equipaje extraviado, acércate y reporta tu situación.

Fotografía cualquier recibo que te brinden

Toma una fotografía tanto del comprobante de tu maleta como del recibo que te brinden luego de hacer tu reporte en la oficina de equipaje extraviado; por lo general, ambos papeles son muy pequeños y se pierden con facilidad.

Revisa la política de pérdida de equipaje

Algunas aerolíneas ofrecen algún tipo de compensación cuando las maletas se pierden, especialmente cuando se trata de vuelos internacionales, así que no temas reclamarlo en caso de que exista, es un derecho que adquieres luego de comprar tu boleto de avión.

Haz un seguimiento diario sobre el estado de tu maleta

En caso de que la maleta no se pueda ubicar ese mismo día, es importante que te mantengas al tanto de su situación. Mantén comunicación constante tanto con la aerolínea como con la oficina de atención en la que levantaste el reporte de extravío.

