México: Principales Zonas arqueológicas que tienes que visitar

Principales Zonas arqueológicas de México. Foto: Revista vía México

La historia de México se puede dividir en dos grandes períodos: el período previo a la llegada de los europeos y el período posterior, existen muchos edificios de las culturas entre los que destacan las zonas arqueológicas, te enlistamos las principales que tienes que visitar.

Chichén Itzá

La civilización maya prosperó entre aproximadamente 250DC hasta algún momento alrededor de 900 DC. Creó un sofisticado lenguaje escrito y dejó atrás muchas obras de arquitectura magníficas. Los mayas hicieron una serie de logros notables en la Astronomía y construyeron monumentos se pueden encontrar entre las ruinas de Chichen Itzá, una antigua ciudad maya ubicada al sureste de México.

Zonas arqueológicas Chichen Itzá. Foto: My modern met

Teotihuacán

El nombre significa Ciudad de los Dioses y es un complejo de aproximadamente 600 pirámides; la mayor de ellas es la Pirámide del sol. Otro monumento importante es el Templo de Quetzalcóatl. Se encuentra bastante cerca en coche al norte de la Ciudad de México.

Chaccho ben

Situada en las selvas de Quintana Roo, Chaccho ben es una de las ruinas mayas menos conocida de México. Su ubicación en la selva es una de las razones por las que no es tan popular entre los visitantes ya que no son muy accesibles. Cuenta con magníficas pirámides construidas por los mayas alrededor de 200 AC, aunque la mayor parte del sitio aún no ha sido excavado.

Zonas arqueológicas Chaccho ben. Foto: Descubre Calakmul

El Tajín

Situado al norte de Veracruz, la ciudad cuenta con unos 150 edificios aunque la mayoría de ellos permanece sin excavar. Se cree que la ciudad fue un centro administrativo y cuenta con varios palacios, junto con juegos de pelota y templos.

Tulum

Las ruinas aquí se componen solamente de unos 60 edificios y se cree que representan aproximadamente una décima parte de la ciudad original. Situada cerca de la ciudad turística de Cancún, este sitio está normalmente abarrotado, pero permite a los visitantes ver algunas características como las paredes de piedra

Zonas arqueológicas tulum. Foto: Revista Vía México

Uxmal

La existencia de esta ciudad es un testimonio de las habilidades de ingeniería de los mayas que construyeron embalses para abastecer de agua a la ciudad durante la temporada de sequía. El nombre Uxmal significa “tres veces construida” y se estableció en algún momento alrededor de 600 DC.

Zonas arqueológicas Uxmal. Foto: A dónde viajar

Xochicalco

Las ruinas aquí pertenecen a una ciudad que alcanzó su punto álgido en algún momento entre 700DC y 900 DC. La ciudad está ligada tanto a la cultura azteca como a la de los mayas y fue considerada un crisol en su tiempo. Situada en las principales rutas comerciales, se cree que la ciudad estaba llena de cultura en su apogeo.

Monte Albán

Situado al oeste de Oaxaca fue, en su momento, la capital de los antiguos zapotecas. El nombre significa “montaña blanca” y cuenta con un sistema de regadío y hasta hay evidencias de un comercio antiguo. Se cree que la ciudad se estableció en torno a 500 AC y existió durante más de 12 siglos antes de ser abandonada.

Zonas arqueológicas Monte Alban. Foto: Rincones de México

Coba

Situada a unos 80 kilómetros al este de Chichen Itzá está Coba, que se cree que es anterior. El sitio está formado por pirámides junto con otras 20.000 estructuras que permanecen sin excavar. Suele estar menos atestada de gente que Chichen Itzá.

TE PUEDE INTERESAR:

Palenque

Hay más de 1.400 templos aquí, muchos de los cuales todavía están dentro del bosque tropical. Hay muchas inscripciones y jeroglíficos tallados en exposición y se cree que la ciudad fue un centro de comercio y conocimiento en su apogeo entre 600 DC y 800 DC. Se encuentra ubicada en el estado de Chiapas y está cerca de la moderna ciudad de Palenque.