Luna de miel en Europa, los mejores destinos

Si tú y tu pareja sueñan con conocer el viejo mundo juntos, ¿qué mejor que hacerlo durante su luna de miel? Por eso el día de hoy les compartimos los mejores destinos de Europa para unas románticas vacaciones lunamieleras.

París

¡Un clásico! ¿A quién no le gustaría conocer la ‘ciudad más romántica del mundo’ junto a su pareja? Gracias a su gran popularidad, podrás encontrar muchísimos paquetes que se acomoden a tus necesidades, ahorrándote varios euros y conociéndo los lugares más icónicos.

Imagínate dando un paseo por el río Sena, admirando la monumental Torre Eiffel, visitando el Arco del Triunfo, conociendo la Basílica del Sacré Cœur, acudiendo a la Ópera Garnier o visitando el barrio de Montmartre.

Londres

La hermosa capital de Inglaterra y del Reino Unido tiene mucho por ofrecer, por ello es otro de los grandes clásicos de Europa. Aquí te podrás pasear por el Río Támesis, conocer el icónico reloj ‘Big Ben’, pasear por la Abadía de Westminster (lugar en el que se llevan a cabo las coronaciones de la monarquía), disfrutar de un picnic en Hyde Park y muchas cosas más.

Barcelona

Aunque se asocia más con las playas que con el romanticismo, Barcelona es un destino ideal para disfrutar en pareja, ¡definitivamente perfecto para una luna de miel! La capital de Cataluña es sin lugar a dudas una mezcla perfecta entre buen clima, gastronomía deliciosa y hermosos paisajes; no hay esquina sin diseño, arquitectura, moda o historia.

Roma

¡Por supuesto que Roma no podía faltar en la lista! Esta bella ciudad en Italia es uno de los principales destinos para disfrutar de unas románticas vacaciones de luna de miel en Europa, y es que cómo no, si es como visitar un museo al aire libre. Está de más incluso decirlo, pero esta ciudad es bellísima y su gastronomía no tiene comparación.

