Los mejores lugares de Estados Unidos para ir de COMPRAS. (Foto cortesía The Wild Flower Patch)

Si eres amante de las compras y te encanta viajar para ir de shopping, aquí te diremos cuáles son las mejores ciudades de Estados Unidos para que inviertas tu dinero en ropa y todos los accesorios que tanto te gusta adquirir.

Miami

Cuando hablamos de esta actividad que tanto gozan las mujeres, y por qué no algunos hombres, Miami es sinónimo de esto, la cual ofrece una gran diversidad de tiendas y costos.

Uno de los centros comerciales que son más frecuentados es el Mills Mall, Dadeland Mall por el ser uno de los que tienen más años, en cuanto a opcione

Si amas el lujo, Dolphin Mall es para ti. (Foto cortesía Visa)

s de outlets, Dolphin Mall será tu mejor opción, ya que si buscas el lujo y restaurantes, Miracle Mile y The Falls, serán ideales para ti.

Nueva York

La emblemática ciudad que ha dado lugar a diversas películas y a la moda, puesto que en su Quinta avenida podrás comprar ropa de diseñadores como Gucci, Prada, Fendi, Michael Kors y Tifanny & Co. De igual forma encontrarás las famosas tiendas de NBA, Apple, H&M y Outfitters.

Cabe mencionar que tampoco puedes dejar de visitar la calle 34 en donde podrás comprar en el gran almacén de Macy´s y marcas como American Eagle Outfitters, Gap, Banana Republic, Old Navy y Loft.

TE PUEDE INTERESAR: Planificar mi viaje con una agencia o por cuenta propia, ¿qué es mejor?

Almacén de Macy´s. (Foto cortesía Posta)

San Antonio

Este sitio es uno de lo más visitados por los mexicanos para llevar a cabo el famoso turismo de compras: North Star Mall y The Shops at La Cantera, son los centros más famosos de San Antonio, y no es por nada pero ofrecen más de 200 tiendas; información Milenio.

Si te encantan las marcas de Disney Store, Hollister, Adidas, Calvin Klein, Fossil, Nine West, Náutica,entre otras, y buscas precio, Tanger Outlet y Premium Outlet serán tus mejores aliados puesto que ofrecen diversos descuentos: es Outlet.

Tanger Outlet ideal para ir de shopping. (Foto cortesía National Harbor)

Únete a nosotros en Instagram.