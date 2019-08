Los mejores destinos para viajar en septiembre

Sí, probablemente has de estar pensando que para qué es este artículo si las vacaciones fueron en julio y agosto, ¿qué caso tiene? Pues tiene más caso del que puedes imaginar porque existen muchísimas ventajas de viajar en esta temporada y a continuación te diremos cuáles son los mejores destinos.

Primero que nada, ahondemos un poco en las razones por las cuales deberías comenzar a postergar tus vacaciones para septiembre:

Dinero

Estamos saliendo de la temporada alta y tanto los hoteles como las aerolíneas comienzan a liberar sus precios más económicos y hasta promociones, así que es el mejor momento para ahorrar un poco de dinero.

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Gente

Ya que comenzó la temporada baja, habrá mucho menos personas en los destinos que elijas, lo cual quiere decir que podrás disfrutar mucho más el paseo y olvidarte de las largas filas y los lugares amontonados de gente.

Clima

A pesar de que el clima se ha vuelto un poco loco durante los últimos años, aún podemos decir que se respetan ciertos patrones y definitivamente las temperaturas son mucho más amables y suaves durante esta temporada.

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Ahora sí, ya que conocemos cuáles son los beneficios de viajar en septiembre, te compartiremos cuáles son los destinos que definitivamente no puedes perderte, ¿estás lista?

Islandia

Este hermoso país se caracteriza por sus espectaculares paisajes con volcanes, géiseres, termas y campos de lava, y no hay mejor temporada para visitarlo que a finales de verano, cuando aún puedes disfrutar de muchas horas de sol, pero sin tanto turismo y sin tanta nieve, lo que quiere decir que gran parte de sus atractivos naturales serán completamente accesibles.

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Costa Oeste de Estados Unidos

La Costa Oeste de los Estados Unidos o Costa del Pacífico abarca a los estados de California, Oregón, Washington y Alaska, y entre sus destinos más solicitados están Los Ángeles, San Francisco, Yosemite y Disneyland. Sin embargo, hacer el recorrido en auto te permitirá disfrutar de sus mejores parques nacionales como el Gran Cañón de Colorado, Yosemite o Bryce Canyon.

Asimismo, podrás disfrutar de ciudades tan importantes y cinematográficas como Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Así que sin importar cuál sea el ánimo en el que te encuentres, seguramente encontrarás algún lugar para visitar.

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Egipto

En Egipto hay tantas cosas por hacer y tantos lugares que conocer, que probablemente se convertirá en uno de tus destinos favoritos, no obstante, no te recomendamos visitarlo durante el verano, es decir, julio y agosto, pues es en estas fechas que el increíble país africano puede alcanzar temperaturas de hasta 50 grados centígrados.

De igual forma, te recomendamos no dedicarle menos de una semana porque si no, te quedarás con muchísimos paseos pendientes. Y eso sí, no dudes en visitar El Cairo, la capital, y embarcarte en un fascinante crucero por el Río Nilo.

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Cabo de Gata, Almería

Si para ti vacaciones es sinónimo de playa, Cabo de Gata en España te encantará, pues además de contar con una rica e increíble fauna marina, es un lugar realmente hermoso. Los precios son sorprendentemente accesibles durante septiembre (y tendrás la oportunidad de reservar en los mejores hoteles), es uno de los mejores lugares para hacer esnórquel y definitivamente aquí se encuentran varias de las mejores playas de todo España.

Te podría interesar: Estas son las mejores playas y las más visitadas en Sudamérica

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Algarve, Portugal

Por último, te recomendamos Portugal, específicamente Algarve, un estupendo destino en el que seguramente podrás encontrar algunas de las mejores playas de Europa, pero que además de todo, cuenta con encantadores pueblos, parques naturales y una exquisita gastronomía.

Los mejores destinos para viajar en septiembre

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.