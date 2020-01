¡Los mejores destinos para viajar con amigos en 2020!

Si estás planeando un viaje inolvidable y lleno de aventuras con tus amigos, estos son los destinos ideales para ti, con excelente vida nocturna, mucha fiesta, infinidad de actividades por hacer y mucha, pero mucha comida deliciosa. ¡Toma nota!

LAS VEGAS

Ya sabes lo que dicen, ‘lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas’. Esta simple frase dice mucho de lo que puede ocurrir en tan sólo una noche de fiesta y diversión en la meca del entretenimiento.

Si se atreven a vivir las vacaciones más alocadas de sus vidas, no duden rentar un auto para pasear por la icónica carretera 66, no se pierdan los espectáculos gratuitos que se ofrecen en los hoteles, por supuesto jueguen mucho en los casinos y no duden en subirse a los juegos mecánicos en lo alto de un rascacielos.

RÍO DE JANEIRO

Otro clásico de fiesta y vida salvaje: ¡Río de Janeiro en Brasil! Por supuesto que nuestra sugerencia es visitar este destino en época de Carnaval, pero si no se puede, no importa, todo el año se puede disfrutar de la blanca arena y majestuoso mar, de la infinidad de atractivos turísticos nocturnos y variedad de atracciones: casas de espectáculos, conciertos de samba y muchísimos lugares para bailar (todo tipo de música).

IBIZA

Ibiza ya es reconocido como el lugar de fiesta europea por excelencia y es que aquí se celebra uno de los festivales de música electrónica más emblemáticos y reconocidos a nivel mundial, por lo tanto, si te gusta la fiesta y la música, este es el destino que buscas.

Además, no podemos dejar de hablar de la exquisita gastronomía mediterránea, los paisajes que simplemente te roban el aliento y las maravillosas playas de España.

MUNICH

Seguramente conoces el famosísimo Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en Alemania. Si te gustaría vivir la experiencia alemana, te recomendamos hacer tus reservaciones lo antes posible, pues de acuerdo con el portal de viajes Skyscanner, el hospedaje y los vuelos se acaban desde julio (la fiesta es en octubre).No obstante, Munich es un excelente destino para visitar en cualquier temporada y puedes estar seguro de que la fiesta nunca falta.

