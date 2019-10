Los mejores destinos de México para vacacionar en invierno

Si para esta temporada de otoño - invierno se te antoja un poquito de nieve y mucha diversión, definitivamente estos tres destinos en México se convertirán en tus favoritos para vacacionar, pues no sólo son hermosos y entretenidos, sino que nos comparten escenarios nevados que con muy poca frecuencia podemos encontrar en la República. ¿Te animas a conocerlos?

Estados Unidos, Canadá, Noruega, España, Francia, Italia, Alaska, Rusia y un sinfín de lugares más se pintan de blanco durante estas fechas, pero ¿para qué ir tan lejos si podemos disfrutar de las maravillas que nuestro propio país nos ofrece?

No, no te decimos que no recorras el mundo, pero recuerda que en México puedes encontrar de todo un poco y si lo que buscas es un destino nevado para estas vacaciones de invierno, aquí te compartimos un Top 3.

Bosques de Monterreal, Coahuila

Este hermoso lugar que se encuentra en la sierra de Arteaga, a media hora de la ciudad de Saltillo y a una hora del aeropuerto de Monterrey (Nuevo León), no le pide nada a Estados Unidos ni Europa; se le conoce como la ‘Suiza de México’ y sus hermosos paisajes boscosos y cumbres nevadas enamoran a cualquiera.

Los mejores destinos de México para vacacionar en invierno

Pico de Orizaba, Veracruz

El Pico de Orizaba o Citlaltépetl, es el pico y volcán más alto de México y de Norteamérica. Según el Servicio Geológico Mexicano su altura es de 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar y es uno de los 3 volcanes mexicanos con presencia de glaciares. Se encuentra entre los estados de Veracruz y Puebla, en la zona centro-sur del país, y puedes realizar gran variedad de actividades como: deslizarte en trineos, pasear en bicis de montaña, hacer senderismo y mucho más.

Te puede interesar: Consejos para emprender tu próximo viaje solo por el mundo

Los mejores destinos de México para vacacionar en invierno

Nevado de Toluca

Por último, otro de los destinos nevados de México que ofrecen paisajes excepcionales es el Nevado de Toluca, también conocido como “Xinantécatl”; un volcán ubicado en el Estado de México, entre los valles de Toluca y Tenango. Los mejores meses para visitarlo son entre diciembre y febrero, y deberás de asistir bien preparado, es decir: con chamarras, gorros, guantes, bufandas, lentes de sol, snacks y mucha agua.

Los mejores destinos de México para vacacionar en invierno

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.