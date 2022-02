Los 5 Mejores hoteles en Cancún

Cancún, responde a ese paradigma. Existen dos tipos de turismo distintos que conglomeran el carácter desatado por la ciudad y los capitales de inversión, en el último tiempo. Y esos estilos responden a las 2 áreas en las cuales se divide la ciudad, lo cual hace de esas experiencias, un bosquejo mucho más geopolítico que nunca. Por un lado existe el área del centro y las afueras. Allí se pueden encontrar tanto la vida rutinaria del mexicano promedio, como las ruinas de un antiguo imperio: El Maya.

La arqueología de esta antigua civilización atrae a muchos turistas que buscan enriquecer su viaje a costa de información e historia. A la hora de buscar ese tipo de experiencias en Cancún, no existe mejor manera que visitar el Museo Maya de Cancún y Zona Arqueológica de San Miguelito. Este espacio resguarda tal vez la colección maya más significativa y grande de todo México. Es que no solo exhibe piezas de la zona de Quintana Roo, sino que también recorre la historia de otras zonas, como la famosa Chichén Itzá. Además, suele recibir renovaciones año tras año, y muchos objetos recuperados en la actualidad van a parar a las estanterías del Museo.

Por otro lado, yendo hacia el opuesto del paradigma, se encuentran las playas y las discotecas. El área que solventa toda esta vivencia son los hoteles en Cancún zona hotelera. Aquí, el destino y el objetivo del viaje cambia por completo, y al mismo tiempo no sectoriza ese recorrido. Desde familias en busca de relajación, hasta los reconocidos spring-breakers, absorben los paraísos que ofrecen, la comodidad humana pregonada por la comunidad hotelera, y la tranquilidad y el salvajismo que milita la mismísima naturaleza.

Este segundo punto suele ser el turismo más común de la región, ya que toda la zona está preparada para recibirlo día tras día, mes tras mes. Sin embargo, existen épocas que justifican mejor tu decisión a la hora de viajar, y que recomendamos para organizar tus vacaciones.

La temporada alta, suele ser la más cara por cuestiones obvias de oferta y demanda, pero al mismo tiempo resulta como la mejor época para visitar el país por múltiples causas. Por un lado, el calor con el que se goza en Cancún en este tiempo, se contradice con la mayoría de los países europeos, que de Diciembre a Marzo, se mueren de frío. Y por otro lado, la maquinaria turística funciona a tope.

El engranaje y las estructuras están tan finamente ajustadas, que responden a todas las quejas o dudas que puedas llegar a tener en tu viaje, dejando sin lugar a los contratiempos. Además, la cantidad de gente no se condice con la aglomeración o la densidad de las mismas, ya que la cantidad de hoteles y boliches promueven un cierto espacio personal para el disfrute y el ocio. Asimismo, estarás esquivando la temporada de huracanes, que suele azotar año tras año al país entero, generando destrozos. Aún así, si no estás convencido por ninguna fecha en particular, y estás de acuerdo con un viaje más privado y personal, nuestro tip es aprovechar fines de Noviembre.

Justo cuando terminan los huracanes, y antes de que arranque la temporada alta. La naturaleza estará en su punto máximo de esplendor, tras las múltiples lluvias que habrán sufrido, y la virginidad de las playas y selvas estará justificada por el poco tránsito de turistas que encontrarás allí.

El siguiente paso para organizar tu viaje, consta de decidirte por tu hospedaje. Aunque existen múltiples opciones, el peligro que genera la demanda provoca que el turismo

alternativo se agote rápidamente. Por ende, los hoteles en Cancún siempre aparecen como la opción correcta. Y ellos siempre se encuentran dispuestos a abrazarte dentro de su microcosmos de comodidad y disfrute. Es literalmente imposible llenar todas las habitaciones que depara y prepara la ciudad. En total, toda la Riviera Maya cuenta con más de 100 mil habitaciones. La franja hotelera abarca muchos distritos de la ciudad, ya que recorre toda la costa de Cancún. De allí surge la cantidad de preferencias por abordar. Hoy decidimos recorrer, a nuestro gusto, los mejores 5 hoteles en los cuales te puedes alojar. Apúrate a reservar, porque la ocupación se agota rápidamente.

- Secrets, The Vine Cancún.

Es un hotel que se encuentra a las orillas del Mar Caribe, que prohíbe su estadía a menores de 18 años. Su particularidad es que es ‘friendly’ con la comunidad LGTB, y que además toda la estructura y el concepto del hotel se resguarda en la cultura vitivinícola. Más de 5000 etiquetas de vinos ofrece su bodega, y las catas son moneda corriente de todos los días. La elegancia y la sutileza con la cuenta el complejo, parece de otra región del mundo, ya que no se condice con las generalidades que ofrecen la mayoría de los All-Inclusives de Cancún.

- Grand Fiesta Americana: Coral Beach Cancún All Inclusive.

Es según los especialistas, el mejor hotel con relación a la calidad-precio. Su ubicación es una de las más requeridas, ya que se encuentra en el centro de la vida nocturna y entretenimiento de Cancún. La playa privada del Grand Fiesta cuenta con varios restaurantes que sirven alta cocina típica mexicana que triunfa ante turistas europeos o anglosajones.

- Nizuc Resort & Spa.

Uno de los más apartados de todos. Ubicado, como su nombre lo indica, en la Punta Nizuc, dentro de una reserva. Se encuentra rodeado por la laguna Nichupté y por el Mar caribe. De allí, la cantidad de actividades que ofrece. El spa reúne el concepto del hotel, donde la relajación está asegurada y se milita día tras día.

- JW Marriott Cancún Resort & Spa.

La empresa internacional de hotelería, Marriott, se situó en Cancún hace ya mucho tiempo. La experiencia de sus complejos anteriores logra que la totalidad de este hotel redondea un trabajo espléndido por donde se lo mire. Desde su ubicación, cercana a boliches y centros comerciales, hasta la estética del lugar, y los servicios que ofrece. El más clásico de todos, y eso no tiene nada de malo.

- Hard Rock Cancún Hotel.

Es uno de los hoteles en Cancún todo incluido. De estilo donde la temática que aborda es claramente el rock. Allí podrás encontrar actividades personalizadas para todos los miembros de la familia. Desde clases de guitarra para los más chicos, hasta shows en vivo para los más grandes. Sus restaurantes son Hard Rock Café, obviamente, lo que dispone de un plus para los turistas. Si quieres vacacionar en Cancún con tu familia y de forma relajada, esta es tu opción por excelencia.