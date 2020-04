Los 5 Cruceros más grandes para viajar por el mundo. Foto: Conocedores|

Los Cruceros, Gigantes del mar o auténticas ciudades flotantes, pueden transportar al día millones de turistas de un puerto a otro, descubriendo los destinos más bonitos del mundo para viajar, te mostramos los más impresionantes.

Llenos de comodidad y muy bien equipados, estos colosos del mar van más allá de la imaginación y llegan a dimensiones cada vez mayores, llegando en algunos casos a albergar a bordo auténticos barrios residenciales.

5 MEJORES CRUCEROS DEL MUNDO

Quinto lugar, Crucero Norvegian Epic

Este crucero se caracteriza por un estilo elegante e informal, con 155 toneladas de peso, 329 metros de largo y una capacidad para 4.100 pasajeros, el Norvegian Epic.

Durante el día puede visitar el gran complejo deportivo, al enorme Acqua Park, pistas de bolos, el rocódromo, el centro fitness y el centro de bienestar, mientras por la noche puede escoger entre los 14 restaurantes, discotecas privadas, el Ice bar, el White Hot Party de NCL y mucho más.

Crucero Norvegian Epic. Foto: López Doriga

Cuarto lugar, Crucero Quantum of the Seas

Innovación, diseño y un conjunto de ambientes y actividades a bordo hacen única la experiencia de viajar a bordo de esta nave de 167.800 toneladas, 348 metros de largo y capacidad para 4.180 personas.

Si buscas una experiencia inolvidable, este crucero es tu mejor elección. Podras admirar el increíble panorama de 360 grados desde el simulador de vuelo RipCord.

Crucero Quantum of the Seas. Foto: Royal Caribbean

Tercer lugar, Crucero Oasis of the seas and allure of the seas

Aquí se encuentran 2 auténticos palacios flotantes, las naves gemelas Oasis of the Seas y Allure of the Seas con 362 metros de largo, 72 de altura y 2.700 camarotes que hospedan respectivamente a 5.404 y 5.402 pasajeros.

La vida a bordo se desarrolla en auténticos barrios residenciales con atracciones para todos los gustos, podrás lanzarse con la Zip Line suspendidos sobre el mar, o cabalgar las olas con el simulador de surf, pasear por la Royal Promenade sorbiendo un café de Starbucks o yendo de compras en las numerosas tiendas, asistir a un espectáculo teatral, jugar a golf, a basket, hacer escalada libre y mucho más.

Crucero Oasis of the seas and allure of the seas. Foto: Va de barcos

Segundo lugar, Crucero Harmony of the seas

Este monstruo de los mares tiene una capacidad de pasajeros de 5.479. Dispone de atracciones nunca antes vistas: 7 barrios a bordo, 3 toboganes multinivel, incluyendo el Ultimate Abyss, un tobogán de 45 metros, más de 25 alternativas entre restaurantes y bares, y el mayor Spa a bordo de un crucero.

Tiene 2 simuladores de surf, 11.252 obras de arte exhibidas en todo el barco y el Central Park, un auténtico parque en el centro del barco que cuenta con 10.587 plantas.

Crucero Harmony of the seas. Foto: Royal Holiday

Primer lugar, Crucero Symphony of the seas

Equipado con 18 cubiertas, capacidad para 6780 pasajeros y 2100 miembros de la tripulación. Este barco dispone de todas las famosas atracciones de clase Quantum, como el Zip Line, el minigolf, el simulador de surf Flow Rider, el Rock Climbing walls, tobogán de popa, gimnasio super equipado, zonas de bienestar como el Vitality Spa. Dispone de una conexión de internet llamada tecnología Voom, la cual es la más rápida en alta mar.