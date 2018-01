Lo que debes de saber antes de visitar la Riviera Maya

Lo que debes de saber de la Riviera Maya

La Riviera Maya o Ribera Maya es una zona turística de México situada a lo largo del Mar Caribe en el estado de Quintana Roo.

Geográficamente se extiende a lo largo del litoral desde la localidad de Isla Blanca, al norte, hasta la localidad de Punta Allen al sur, unos 140 km de longitud.

En la Riviera Maya hay alrededor de 405 hoteles de clase internacional, 5 estrellas y otras categorías, que ofrecen al menos 43,500 habitaciones.

Cuando tenemos en mente visitar este hermoso lugar de la República Mexicana es importante tener en cuenta todo lo que podemos encontrar para planear de la mejor manera nuestro tiempo.

Aquí nos dimos a la tarea de darle al visitante unos tips que sin duda le serán de gran ayuda.

El Festival de Jazz de la Riviera Maya

El Riviera Maya Jazz Festival (abreviado como RMJF) es un festival de jazz que desde 2003 se celebra anualmente durante noviembre en la ciudad de Playa del Carmen coincidiendo con en fin de semana correspondiente a las celebraciones de Día de Acción de Gracias.

El formato del festival está centrado en una serie de conciertos al aire libre, en los últimos años el “”Venue”” ha sido en Playa Mamitas. Es producido por Fernando Tousaint, el Festival de Jazz de la Riviera Maya en este ambiente de sincretismo busca mezclar diversos géneros para proporcionar a la audiencia.

El festival ha presentado a numerosos artistas de renombre entre los cuales se encuentra:

Jorge Vercillo

Colin Hunter

Pato Machete

Hiram Gómez

Pat Metheny Unity Group

Chick Corea & The Vigil

Kenny Garrett

Virgil Donati

Si te interesa más información del Riviera Maya Jazz Festival la puedes encontrar en sus sitio oficial

Mapa y ubicación de la Riviera Maya

La Riviera Maya, en el estado mexicano de Quintana Roo, mejor conocido en el mundo del turismo como el Caribe Mexicano, se encuentra en el noreste de la Península de Yucatán.

La Riviera Maya limita al norte con Cancún (Municipio de Benito Juárez), al oeste con los estados de Yucatán y Campeche, al sur con la Gran Costa Maya (Chetumal) y al este con el hermoso Mar Caribe.

La Riviera Maya Cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 192 kilómetros lineales y 4,240 km2.

Los mejores Hoteles de la Riviera Maya

Elegir un hotel en la Riviera Maya puede llegar a ser todo un reto. Las opciones son muchas y hay para absolutamente todos los gustos y presupuestos.

De acuerdo a Alan por el Mundo quien hizo una lista de reseñas de hoteles en toda la Riviera Maya. Estos son según su experiencia:

Hotel Grand Velas

Espectacular hotel todo incluido ubicado en la Riviera Maya donde, a pesar de su tamaño, no se escatima la calidad ni el servicio.

Su reconocida excelencia se encuentra en todos los detalles, ofreciendo a sus huéspedes diferentes servicios, restaurantes y categorías según la necesidades .

Al ser una propiedad muy grande, el hotel se desarrolla en diferentes área como lo son la jungla, la playa y un área reservada exclusivamente para adultos, cada una con sus propias albercas, habitaciones y restaurantes.

Lo que me gusta

Las instalaciones en general del hotel, sus restaurantes de primer nivel (en particular el Piaf y Cocina de Autor) y su aclamado SPA.

Lo que cambiaría

Su tamaño y densidad.

A quien lo recomiendo

Familias y parejas

Hotel Banyan Tree

Cadena de gran lujo de origen tailandés, dentro del complejo Mayakobá , Riviera Maya con un concepto de arquitectura, filosofía y servicio muy oriental. Todas las habitaciones son espectaculares y cuentan con jardín y alberca privada.

Lo que me gusta

Su arquitectura y filosofía oriental y sus habitaciones todas con alberca privada. El restaurant tailandés es espectacular tanto por su comida como por su ambiente. No es necesario ser huésped del hotel para cenar en este restaurantes.

Lo que cambiaría

La privacidad, su tamaño, su playa tan pequeña y sus precios.

A quien lo recomiendo

Parejas en luna de miel o celebrando aniversario.

Hotel The Grand Mayan

Este espectacular hotel estilo Las Vegas tiene unas áreas comunes impresionantes. La propiedad es enorme y no es difícil perderse. El hotel se rige por membresías por lo que las habitaciones son más parecidas a un departamento con cocina, comedor y varias recámaras.

Lo que me gusta.

Todas las áreas comunes están diseñadas para impresionar, el área de las albercas es muy bonita y el servicio muy bueno.

Lo que cambiaría.

Las habitaciones no conservan el estilo de las áreas comunes y parecen dos hoteles separados. La comida tampoco es excepcional (por lo menos la que yo probé).

A quien se lo recomiendo.

Sobre todo a familias. Es un hotel con todo para todos, enormes albercas, juegos, deportes. De niño me hubiera encantado visitar este lugar.

Hotel Iberostar Paraíso

Esta cadena tiene 5 hoteles alineados en la Riviera Maya. En orden de precio calidad siendo el primero el menor son: Paraíso del mar, Paraíso Beach, Paraíso lindo, Paraíso Maya, Grand Hotel. Cada par comparte áreas comunes a excepción del Grand Hotel que tiene un área separada.

Lo que me gusta.

Es un hotel ideal para ir en grandes familias o con amigos. Es todo lo que se espera de un todo incluido con toques mexicanos en la decoración. Los precios son muy razonables.

Lo que cambiaría.

La comida no es de la mejor calidad y el Grand Hotel (supuestamente el mejor de los 5) tiene una decoración un tanto teatral. Los frescos no son frescos sino impresiones a gran escala y da una sensación acartonada y de lujo falso.

A quien se lo recomendaría.

A familias grandes, grupos de amigos que busquen divertirse sin necesidad de gastar mucho.

Hotel Secrets Tulum

Este enorme hotel (para variar) está desarrollado de forma horizontal lo que ayuda a la sensación de privacidad. Es todo incluido y se encuentra relativamente cerca de la zona arqueológica de Tulum.

Lo que me gusta.

La comida es buena contando que es un todo incluido.

Lo que cambiaría.

La playa no es la más bonita, tiene algunas piedras.

A quien se lo recomendaría.

Luna mieleros, parejas y familias completas.

Hotel Fairmont Mayakoba

Dentro del desarrollo Mayakoba hay un campo de golf y tres hoteles, el Fairmont fue el primero de ellos. Mayakoba ha sido reconocido por diversas instituciones internacionales como ejemplo de turismo sustentable. Es un lugar donde el lujo no está peleado con la armonía con la naturaleza.

Lo que me gusta.

Las instalaciones son impecables y ofrecen a pesar del tamaño del lugar mucha intimidad y privacidad. El área de albercas es ideal para niños y adultos. El servicio es de primer nivel.

Lo que cambiaría.

La playa no es la más bonita de la Riviera Maya pues tiene un poco atractivo rompe olas que se instaló para prevenir que la playa desaparezca.

A quien se lo recomendaría.

A familias, solteros y parejas.

El tiempo en la Riviera Maya, clima y temperatura

Exotic Mayans Tours hizo un análisis del clima que prevalece en la Riviera Maya de Enero a Diciembre aquí les compartimos su resultado:

Enero,

Aún siendo considerado el más frío del año, no nos tiene que asustar. México es un país tropical y la Riviera Maya en esta época ronda una temperatura media de 25 grados centígrados, aunque en algunas madrugadas puede bajar hasta los 15 grados con la llegada de “olas de frío del norte” que no se pueden predecir hasta dos o tres días antes , pero que no suelen durar más que unos pocos días e, incluso, esto no impide que durante el día se pueda disfrutar perfectamente de sus magníficas playas.

Febrero

Es un mes con muy poca lluvia y temperaturas suaves durante el día y frescas en las noches y madrugada. Tiempo ideal para disfrutar “a tope” del mar y de las múltiples y divertidas excursiones en la Riviera Maya que te ofrece este entorno paradisíaco, y disfrutar del son en la Playa del Carmen.

Marzo

Significa el fin del invierno y la llegada de la primavera, siendo un mes especialmente agradable. Podréis disfrutar de un clima excelente y ser testigos de la entrada al solsticio de la primavera, fecha muy importante para los mayas que celebraban y siguen celebrando con ceremonias y rituales ancestrales.

Excelente el tiempo en la Riviera Maya

Abril

Sigue la línea del mes que le precede regalando al turista un tiempo excelente con temperaturas perfectas.

Mayo y Junio

Suelen ser unos meses muy calurosos y con pocas lluvias, en general. En estas fechas es conveniente madrugar para hacer las excursiones y así llegar a visitar las zonas arqueológicas a primera hora de la mañana, evitando así la radiación directa que se da entre las 11.30 y las 16.30 horas del día. Hay que ir provistos de un buen sombrero para protegerse del sol y beber agua continuamente para mantenerse hidratados.

Junio, Julio y Agosto

El pleno verano, que comprende los meses de junio, julio y agosto es, además, época de lluvias. La previsión es que llueva un poco a diario, sobre el mediodía, con una duración de 15 ó 20 minutos para que, acto seguido, salga el sol.

Septiembre, Octubre y Noviembre

Teóricamente siguen siendo meses de lluvias, aunque por ejemplo como ya he comentado este año 2017 lo ha hecho buenísimo y apenas hemos visto algún chaparrón aislado. Suelen ya bajar un poco las temperaturas, quedando alrededor de unos 26 grados.

Diciembre

Es, sin duda, un mes perfecto en cuanto a temperaturas. Sin frío, sin calor, teóricamente sin lluvias ni viento(aunque este mes de Diciembre de 2016 ha llovido en mayor medida que lo habitual) y con un sorprendente ambiente navideño. Y digo sorprendente porque normalmente asociamos la Navidad con el frío, ausente en este lugar, y nos llama la atención ver comercios, plazas, jardines y hoteles adornados con muñecos de nieve, guirnaldas y lucecitas de colores. También podremos disfrutar de la playa en estas fechas.

Las mejores excursiones y tours de la Riviera Maya

Con información de Get Your Guide pudimos seleccionar una lista de las excursiones y tours que no te debes de perder cuando visitas la Riviera Maya