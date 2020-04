Lo Mejor de México 2020: El Mejor Estado para vivir experiencias originales. (Foto cortesía Freepik)

Mejor Estado para vivir experiencias originales: Dicen que en esta vida siempre tenemos a nuestro favorito, y esto puede ser en una persona, comida, color, película, platillo, o en esta caso un destino. Así es, aunque conozcamos diversos sitios, ya se a a nivel nacional o internacional, siempre tendremos en mente a alguno en particular, puesto que este se ha robado nuestro corazón y por ende es el mejor, y no porque los otros carezcan de algo, sino que el que nos ha enamorada tiene algo muy en particular.

Lo Mejor de México 2020, experiencias originales

Un claro ejemplo de esto, es lo que ocurre en la votación Lo Mejor de México 2020 puesto que los amantes de los viajes turísticos y por ende de las personas que se dan el tiempo, amor y espacio para visitar los diferentes rincones que ofrece este gran país llamado México, se dan a la tarea de votar y de escoger cuál es el mejor destino en cada categoría.

Es por ello que aquí te presentaremos cuáles fueron los lugares que se llevaron el primer lugar en su división; sin duda alguna esto es de gran ayuda a la hora en que escogemos el destino al que viajaremos puesto que se tienen muchas ideas y en algunas ocasiones no concretamos o no sabemos a dónde viajar si queremos algo en particular y hay diferentes sitios que nos ofrecen lo que queremos; así que comencemos.

Un punto muy importante es que los reconocimientos se entregarán durante la edición 45 del Tianguis Turístico, mismo que se celebrará en el mes de septiembre; en la categoría como Mejor Estado para vivir experiencias se encuentran los siguientes ganadores; información México Desconocido.

Lo Mejor de México 2020: El Mejor Estado para vivir experiencias originales. (Foto cortesía Revelación Huatulco Magazine)

Mejor Estado para vivir experiencias originales

Primer lugar: Oaxaca (28.91% de los votos en su categoría).

Segundo lugar: Zacatecas (19.49% de los votos).

Tercer lugar: Puebla (7.09% del total).

Así que no lo dudes más y si quieres conocer el mejor Estado para vivir experiencias originales (de acuerdo a esta votación) ya sabes cuál es, además de tener otras dos opciones.