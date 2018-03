Levanta Canadá alerta de viaje a Playa del Carmen

En el apartado de seguridad, el gobierno de la hoja de maple confirmó la remoción de su advertencia a sus connacionales al que es el segundo destino turístico más importante de Quintana Roo.

De esta manera, Canadá siguió los pasos de Estados Unidos para retirar la alerta a los turistas de su país en la Riviera Maya, que ambas naciones, junto con Reino Unido, lanzaron tras el estallido de un ferry de Barcos Caribe en la terminal marítima de Playa del Carmen.

Estallido del ferry en Playa del Carmen

Las autoridades canadienses en México confirmaron a través de la página www.canadainternational.gc.ca el retiro de la alerta, a través de un mensaje que señala: “Safety and security - removal of information on threat in Playa del Carmen”.

Tras el estallido del ferry de Barcos Caribe, ocurrido el 21 de febrero, el gobierno estadounidense fue el primer en emitir una alerta de viaje a sus ciudadanos, para evitar tomar el transporte marítimo hacia Cozumel.

Incluso decidió cerrar el consulado que opera en Playa del Carmen, y prohibió a los empleados del mismo visitar la zona.

Turista en Playa del Carmen

Canadá se unió a la alerta, y este fin de semana decidió levantar el aviso a sus viajeros.

Las autoridades de la Procuraduría General de la República investigan la posibilidad de un autoatentado en el estallido de la nave marítima, que pertenece a la compañía que se presume es propiedad de la familia del ex gobernador Roberto Borge Angulo, preso en Morelos por un presunto quebranto al patrimonio de Quintana Roo.

Al retiro de las alertas de Estados Unidos y Canadá, se espera que se sume en breve el del Reino Unido, que también lanzó la alerta a sus connacionales.

Turistas en las playas de Playa de Carmen

La autoridades canadienses mantienen alerta en varios estados de la República mexicana, entre ellos Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Además pide evitar los viajes innecesarios a destinos como Acapulco, Michoacán y Colima, excluyendo a destinos como Ixtapa y Taxco en la primera entidad, Morelia en la segunda y Manzanillo en la tercera.