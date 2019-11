Las mejores páginas para conseguir vuelos baratos en cualquier época del año

No cabe duda de que los viajes han ganado mayor relevancia para las nuevas generaciones; si bien viajar siempre fue sinónimo de aventura, cultura y posición económica, hoy en día es más bien un estilo de vida, algo prácticamente necesario para evolucionar, un ‘gusto’ en el que no importa si no existen lujos y en el que la experiencia es lo fundamental.

No obstante, también hablamos de generaciones con mayores problemas económicos, menores oportunidades de empleo y serios problemas de ahorro, por lo que los viajes no están a la orden del día para cualquiera… sin embargo, eso no quiere decir que no podamos encontrar vuelos baratos.

Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, podemos acceder a plataformas digitales que comparan miles de precios de aerolíneas, hoteles y paquetes de viaje para armar algo a tu medida, y por eso el día de hoy te compartimos algunas de ellas.

PriceTravel

Esta es una de las páginas más populares en la red, puesto que ofrece paquetes y descuentos exclusivos para todo lo necesario en un viaje: vuelo, hospedaje, traslados, cruceros, autobuses, renta de vehículos y demás.

El portal es muy sencillo de utilizar, sólo necesitas ingresar el destino, la fecha de llegada y de salida, y el número de huéspedes, y la página lanzará todas sus opciones con las mejores ofertas disponibles. Además, puedes pagar hasta en 18 meses sin intereses.

Skyscanner

Catalogada por los usuarios como una de las mejores webs para encontrar vuelos baratos, Skyscanner trabaja de una manera diferente que las demás, o la gran mayoría, puesto que busca los vuelos más baratos entre más de mil aerolíneas, incluyendo otros buscadores como Expedia, Booking, LastMinute, entre otros; y te lleva directamente a la página de la agencia o aerolínea para que compres ahí. Este no es un intermediario, sólo un excelente buscador.

Kayak

Según las estadísticas del mismo portal, con ellos puedes ahorrar hasta un 35% en tu viaje, pues además de que te notifica cuando encuentra vuelos económicos de acuerdo con tus intereses, te permite buscar en cientos de sitios web el destino turístico de tus sueños (desde un mismo sitio, por supuesto). Además, cuando de hospedaje se trata, la plataforma permite comparar las ofertas de más de un millón de hoteles alrededor del mundo.

Kiwi

Aunque esta no es tan conocida como las anteriores, aquí puedes reservar vuelos, trenes y autobuses con excelentes precios, y lo mejor de todo es que te sugiere destinos similares o relacionados con tus intereses para que nunca te quedes sin nuevas opciones por descubrir.

