Las mejores ofertas de Semana Santa podrían convertirse en tu peor pesadilla

El sueño de Wendy Frías de viajar a Cancún se vio truncado por una falsa agencia de viajes que le ofreció una oferta por la que pagó 20 mil pesos, pero una vez que la empresa Luxury Vacation Services recibió el dinero, simplemente desapareció, como lo han hecho con varios turistas.

“En septiembre del año pasado, por Facebook veo que hay vacaciones y todo, veo la información y me marcan, y me dijeron que era un paquete de 10 mil pesos, te conseguimos el avión, y todavía con mi hermana le digo y ella también me pide que le compre el paquete y se lo compro, fueron 20 mil pesos”, afirmó Wendy.

A la fecha, la agencia de viajes sigue sin devolverle el dinero del fraude cometido, y ya no responden el teléfono; incluso la empresa, que se anunciaba en Facebook como Cancún Increible ya desactivó el perfil.

La misma Secretaría de Turismo alerta en su página que los fraudes por Internet son comunes, y se teme que sigan estafando al turista ahora que viene la Semana Santa, por lo que ha lanzado una alerta en su portal ante ofertas que parecen muy atractivas.

“Atención Turista Nacional o Extranjero. Contratar servicios de turísticos por Internet, como son pasajes aéreos o terrestres, hospedaje y paquetes con distintas opciones vacacionales, resulta muy cómodo y práctico; sin embargo, pudiera ser riesgoso si no corroboras la legitimidad del sitio y la seriedad de las ofertas”, señala la alerta al turista.

En Internet es común encontrar quejas de usuarios que afirman que las ofertas de Luxury Vacation Services son un fraude, y siempre dan largas a las fechas de reserva para seguir estafando al turista.

Sin embargo, en el domicilio que ofrecen como su sede, en avenida Tulum, Manzana 4, Lote 26, oficinas 4 y 5, no existe la agencia, y el teléfono que ofrecen, 01800-845-0303, se escucha un mensaje en inglés que refiere que no está en servicio.

Más casos

En Internet existen diversas quejas contra la misma empresa, que ya defraudó a residentes de Monterrey, como Yareyla, quien como turista narró que la Luxury le vendió un paquete de 17 mil pesos a Japón, y tras hacer el depósito a una cuenta del Banco Santander, no recibió las claves de vuelo ni nada de su adquisición.

“Estos bandidos se encontraban ubicados en Francisco Garza Sada Col. Chepevera, Monterrey N.L. México CP 64030; cuando comencé a reclamarles en mayo, que ya había pasado más de un mes y aún no me daban mis claves de vuelo, me dijeron que tuvieron unos problemas con el proveedor (aerolínea) porque les cambiaron el agente que tenían.

“En mayo, fui a la dirección o domicilio que dice en el sitio web y por supuesto que la empresa Luxury ya no se encontraba ahí”, señala Yarela en su relato, y afirma que le comentaron que antes estaban asentados en Cancún.

Desde hace varios años, la Procuraduría Federal del Consumidor ha realizado esfuerzos para alertar a la población sobre este tipo de estafas al turista, pero en caso de empresas fantasma, no tienen mucho margen de operación.

La Delegación de Profeco en Cancún afirmó que ellos no atienden este tipo de fraudes, y sólo atienden casos de empresas que tienen un domicilio y teléfono real, para propiciar la conciliación.

“El proceso conciliatorio nos exige que tengamos un domicilio o una razón social; cuando viene un consumidor es lo primero que le voy a pedir, pero cuando son fraude, desaparecen y no tenemos una orden judicial para ir a buscarlos; esos casos se turnan a la fiscalía”, confirmó Ana Laura Castillo, de la Delegación de Profeco.

Además, explicó la dependencia cuenta con la página burocomercial.profeco.gob.mx, donde se puede consultar si las empresas tienen quejas y el número de estas.

Sin embargo, en este sitio, la empresa Luxury Vacation Services no aparece enlistada.

En redes sociales se han manifestado las transacciones fraudulentas.

Sin embargo, es necesario denuncias ante las autoridades.

Defraudan también a los promotores

El fraude de paquetes vacacionales no sólo afecta a los turistas, también a los promotores de eventos quienes ya sufren las consecuencias.

“En varias ocasiones hemos sufrido de estafas por parte de agencias de viajes que ofrecen paquetes desde el hotel hasta los días en el cual uno estará en la ciudad”, afirmó Adrián Ornelos, director de Amaran Producciones.

Explicó que ellos, que se dedican a traer artistas y músicos, resultan muy atractivos para los estafadores de paquetes vacacionales.

“Hablando de que ahora ya traemos al artista y a toda su banda, lo que ocasiona que el precio y las agencias están aún más interesadas en nosotros, aquellos que nos dedicamos a eso”, agregó.

Indicó que hace apenas tres semanas contactaron a la agencia de viajes Vacaciones en el Caribe Mexicano, en la que se les ofreció un paquete por más de 130 mil pesos, y consistía en hospedaje para seis personas por cuatro días con visitas a tres lugares de Cancún, pero al llegar al hotel, no existía la reservación.

“Al día siguiente nos llama el gerente de la agencia para darnos una disculpa, y nos explicó que todo pasó a un mal manejo de la información, ya que el agente de ventas a quien le pagamos había renunciado, lo que originó que las reservaciones y todo el paquete nunca se confirmara, por suerte sí hubo reembolso”, dijo.

Por Gerson Pech

Entre las empresas reguladas que tienen más quejas por incumplir, no devolver depósitos o negarse a cambiar el servicio, destacan:

Despegar.com México

Servicios Integrales de Mercadotecnia Consultores

Escápate a la Riviera Maya

Viajes Landeros

Comercializadora Travel Advisory

Grupo HL Travel

Corporativo Turístico de Mérida

Grupo Empresarial Dialber

Representaciones Turísticas Bojórquez

Vacaciones Caribe Maya

Surgieren a turista prevenir fraudes

La Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo alertó a los turistas que ante la llegada del periodo de Semana Santa, eviten ser víctimas de fraude y verifiquen en el registro de agencias de viajes si la empresa que les ofrece su paquete está registrada.

“Lo que está sucediendo es que las agencias de viajes por Internet, que no tenemos ninguna manera nosotros de verificar si los registros son registros reales o no, de manera fraudulenta están vendiendo viajes en todo América Latina, México.

“Les venden hoteles que sí existen, pero que no existe ese convenio, y jamás pasó ese dinero de la agencia hacia el hotel para que se proteja esa reservación”, reveló la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas.

Indicó que la dependencia a su cargo tiene un área a la que el turista puede llamar, ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, antes de comprar sus vacaciones, para asegurarse que la empresa es de fiar.

“Tenemos un área específica de quejas que le ayuda a las personas a dirimir este tipo de conflictos; existen meses que tenemos dos o tres solicitudes de verificación de estos datos, o en ocasiones en temporada, podrían ser unos cinco o seis al mes”, afirmó.

Marisol Vanegas indicó que el turista, antes de comprar deben de verificar el origen de las empresas, el registro de quién los respalda, qué asociación o qué gremio lo respalda.

En México, agregó, tiene que ser la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, y las empresas deben ser respaldadas también por la Cámara de Comercio, además de tener el Registro Nacional de Turismo.

“Si tienen alguna duda, que nos llamen y nos pregunten, y nosotros les decimos de manera inmediata, con una llamada telefónica, si se encuentra; también hay un registro en la Secretaría de Turismo federal, donde pueden consultar si esas empresas tienen registro, se llama Registro Nacional de Turismo, y ese es como que el primero que debería suceder”, concluyó.

Por ello, están a disposición del turista los teléfonos (983) 835-0500 y 835-0650, para consultar si el proveedor de ofertas de vacaciones para Semana Santa no está en las listas de empresas que cometen fraude.