Kioscos que debes visitar en México, ¡son todo un ARTE!

Kioscos que debes visitar en México, ¡todo un ARTE!

Viajar y conocer nuevos lugares es lo más bonito que una persona pueda hacer; claro, siempre y cuando tenga tiempo y oportunidad para poder hacerlo; pues no solo es parte de un gusto, sino que también puedes darte la oportunidad de conocer nuevas culturas.

De acuerdo a lo que dieron a conocer el portal de información Estilo y Vida y México Destinos; se pudo percibir que los lugares son realmente bellos y sería una buena ocasión para visitarlos mientras se disfrutan solos o acompañados. Son espacios perfectos para platicar, leer o incluso mirar el atardecer mientras se toman fotografías de recuerdo.

Coyoacán, CDMX

Una visita a Coyoacán es la oportunidad perfecta de vivir el arte y la cultura, en el Jardín Hidalgo encontrarás estructuras emblemáticas como su quiosco, que en su cúpula se encuentra un águila de bronce como los demás monumentos que encontrarás aquí, por dentro los colores del papel picado te encantarán y en general serás parte de su buen vivir.

Santa María La Ribera

El Quiosco Morisco fue diseñado por José Ramón Ibarrola, el arquitecto lo mandó a fundir en Pittsburgh en 1884. Es uno de los lugares más sorprendentes que tienes que visitar en la CDMX.

Gómez Palacio, Durango

En Plaza de Armas de Gómez Palacio encontrarás uno de los quioscos más hermosos de México mismo que está rodeado de vegetación y monumentos de la historia de la ciudad desde el siglo XIX ¡Su interior es espectacular!

Tampico, Tamaulipas

Conocido como «el pulpo rosa», este quiosco tiene 70 años de vida y se encuentra ubicado en la Plaza de las Armas.

Cuernavaca, Morelos

Este quiosco se encuentra en el Jardín Juárez, está hecho de hierro fundido y fue diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel quien construyera también la torre de París y la Estatua de la Libertad de Nueva York, ¿Cómo ves?

Chihuahua, Chihuahua

En la Plaza de Armas de Chihuahua encontrarás este quiosco con faroles que al igual que las estatuas fue importado de Francia. En últimas fechas fue remodelado, pero no pierde su encanto e importancia en el centro de esta gran ciudad.

Chignahuapan, Puebla

Una de las estructuras más hermosas; los quioscos son considerados como los puntos de reunión entre las personas y sin duda al contemplar sus colores ¡no te perderás!. Fue construido en 1871 y es totalmente de manera con faros interiores que alumbran el quiosco.

Atlixco, Puebla

Este quiosco y cafetería es impresionante por sus azulejos verdes y por su tamaño, todo el centro de Atlixco tiene una composición arquitectónica agradable y su zócalo es de estilo arabesco cuyos detalles no te dejarán de sorprender.

Guadalajara, Jalisco

Aquí encontrarás un quiosco estilo francés. Es uno de los kioskos más tradicionales en ese estado, actualmente lo utilizan para dar conciertos de música clásica.

Ixtapan de la Sal, Estado de México

Este quiosco se encuentra en el Jardín de los Mártires cuyo nombre se debe al importante monumento que rinde homenaje a los mártires de 1912, en la parte inferior del quiosco venden antojitos regionales y el parque en sí es un lugar muy agradable a visitar una vez que disfrutes de los balnearios del lugar.

Jerez, Zacatecas

Damos lugar a este bello quiosco morisco en color café del Pueblo Mágico de Jerez de García Salinas en Zacatecas, se encuentra en el Jardín Rafael Páez el cual está rodeado de vegetación y cuatro fuentes.

Ciudad del Carmen, Campeche

En el Parque Zaragoza se encuentra este quiosco hecho con madera y cobre, lo que lo hace ser muy especial, es el centro de este espacio público que tiene rejas de origen belga y ya tiene más de un siglo de existencia ¡No te pierdas la oportunidad de visitar su interior!

Silao, Guanajuato

El quiosco de Silao Guanajuato está hecho en cantera, muy raro ver uno de este tipo en el Bajío y es único sobre todo porque su domo es de estilo Decó con ventanas, algo de verdad apreciable.

Hermosillo, Sonora

En el centro cívico de la Ciudad del Sol encontrarás la Plaza Zaragoza además de importantes edificios, dentro de esta plaza resalta a la vista su quiosco de estilo morisco traído desde Florencia, Italia.

Papantla, Veracruz

En este Pueblo Mágico de vainilla se encuentra un colorido quiosco que aunque no pertenece a algún estilo arquitectónico es bello por sí solo: sus colores, el mural que verás en la bóveda además de los niños que juegan en su segundo piso te hará sentir en un ambiente muy cálido.

Si no visitas alguno de estos kioscos, prácticamente no fuiste a ningún lugar; es algo de lo más emblemático que podría tener una ciudad. Usualmente hay uno muy particular que se ubica en el centro o plaza principal. Lejos de poder verlos, es esencial admirar las pinturas, formas y texturas que hay; ya que es arquitectura pura.

