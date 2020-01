Juan de Lascurain: Sal de tu ciudad

¿Cuando fue la última vez que saliste de tu ciudad?

Conozco gente que nunca han salido de su ciudad, estado o país. Estoy de acuerdo que después de pagar todo lo que tienes que pagar para vivir no queda suficiente dinero para viajar.

Si le sumas que tienes esposa y hijos, el tema de viajar se convierte en toda una odisea.

Pero todo es posible en esta vida si lo planeas y trabajas hacia eso.

Me encuentro en la Expo “New York times travel show” a la que acuden miles de personas cada año para conocer las tendencias y destinos de moda.

Empresas que ofrecen tours y las oficinas de turismo de muchos países ponen sus stands para presentar su destino y convencerte de que lo visites.

En esta ocasión el destino que más me llamó la atención fue la “Antártida” y “Bhutan, dos lugares impresionantemente bellos y remotos.

Seguro vas a decir a esos dos lugares yo no podría ir! No tengo el dinero o cuesta mucho son las excusas que te arroja tu mente.

Yo viajo mas por mi trabajo y porque voy a muchas expos alrededor del mundo para buscar colaboraciones con marcas y lugares donde vender mis productos.

Al ver estos dos destinos, lo primero que se me vino a la mente no fue, cuánto cuesta. Si no, ¿a que expo puedo ir a vender? Y qué oportunidades comerciales hay.

Después de pensar unos 5 minutos llegue a la conclusión de que no había muchas oportunidades a la vista. Especialmente en la Antártida, donde lo que prevalece es la naturaleza ¡Gracias a Dios!

Durante el segundo día de la feria, me topé con un par de chicas de Bhutan que tienen una agencia de tours.

Estuvimos platicando y al conocer lo que hacía me dijeron que debería de hacerles una línea de productos para vender a sus clientes y en su país. Perfecto, les dije: Vamos a hacerlo.

Lo mismo sucedió con una de las empresas que opera los tours a la Antártida. Les gusto la idea de hacer lo mismo.

Todavía no tengo mis boletos ni fechas para ir, pero no dudo que antes de que termine este año lo haré.

Y a ti, ¿qué te está deteniendo para poder salir de tu ciudad ? A lo mejor no te interesan los lugares que acabo de mencionar, pero igual hay muchos otros.

Te invito a que en lugar de comprar más cosas materiales comienzas a usar ese dinero para descubrir lugares fuera de tu ciudad.

Si una parte del dinero que gasta la gente en el centro comercial local lo ahorrará para salir de su ciudad todos estaríamos más felices y con una visión diferente de el mundo.

El viajar te abre la mente, te ayuda a soñar y te inspira a seguir adelante.

Así que este año: ¡Sal de tu ciudad!

Para más información de el NY times travel show - www.nytimestravelshow.com

