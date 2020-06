Grecia recibirá turistas: conoce las medidas sanitarias y destinos abiertos

Grecia reactivará el turismo en sus destinos turísticos con medidas sanitarias este 15 de junio de 2020. Foto: www.shutterstock.com

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mundo ha sido terrible, y el turismo fue uno de los sectores más afectados, y ante ello, el gobierno de Grecia está dispuesto a darlo todo para reactivar su economía, misma que se sostiene en un 25 por ciento de los turistas, así lo indicó Kyriakos Mitsotakis, quien dio la orden de comenzar las actividades este 15 de junio, pero ¿cuáles son las medidas y qué se podrá visitar en tan emblemático destino turístico?, ¡te lo contamos todo!

Grecia, el destino turístico libre de COVID-19

Aunque la reapertura del turismo en el país de la península balcánica, estaba planeado para el 1° de julio del 2020, Kyriakos Mitsotakis, Primer Ministro de Grecia, decidió adelantarlo para este 15 de junio, y las condiciones asegura, serán las más seguras para los turistas que se decidan por visitar este destino turístico increíble, aunque no descartó que siempre habrá riesgos, al respecto, indicó:

"Hemos calculado bien el riesgo, no existe una gestión exenta de riesgos. Lo estamos haciendo lo mejor posible."

Atenas, Grecia - Imagen nocturna con Atenas desde arriba, Plaza Monastiraki y antigua Acrópolis. Foto: www.shutterstock.com

¿Cómo están recibiendo los vuelos?

El protocolo de sanidad y seguridad de Grecia en los areopuerto es distancia mínima de 1.5 metros, mascarillas y solo se deja pasar a aquellas personas que cuentan con un boleto de avión, aunque se hace una excepción en personas discapacitadas y menores de edad que son acompañados.

Cabe señalar que todo turista que desee viajar a Grecia, podrá únicamente llegar al aeropuerto de Atenas, luego tendrá que realizarse forzosamente una prueba para comprobar que no tenga COVID-19, debido a ello, pasará una noche en un hotel que él elija, tras los resultados, si estos dan positivo, tendrá que hacer cuarentena por 15 días, ¡así de estrictos y seguros!, ¡bien por Grecia!

Derivado de lo anterior, es que se puede constatar que Kyriakos Mitsotakis, no está completamente volcado a cumplir con las medidas sanitarias y de higiene, para lograr proteger a sus habitantes, mientras le da vida nuevamente a la economía del destino turístico, pues afirmó:

"No pretendo que Grecia se convierta en el destino número uno, pero sí quiero que sea el destino más seguro."

Según la Embajada de España en Grecia, este país de la península balcánica, se encuentra en la Fase 2, misma que abarca del 15 de junio al 30 de junio de este 2020, y vivirá la Fase 3 a partir del 1 de julio, así que, si estás pensando viajar hasta ese rincón del mundo, te decimos en qué consisten, ¡ten un viaje seguro!

Ciudad de Fira en la isla de Santorini, un destino turístico que no te debes perder. Foto: www.shutterstock.com

Grecia en Fase 2: ¿qué vuelos se permiten?

Los vuelos internacional se harán en los aeropuertos de Atenas y Salónica, y los turistas tendrán que someterse a pruebas de COVID-19, aunque será de forma aleatoria, siempre y cuando provengan de los 29 países siguientes: Suiza, Albania, Israel, Serbia, Alemania, Hungría, Rumanía, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Austria, Noruega, Bulgaria, Montenegro, República de Corea, Estonia, Malta, República Checa, Macedonia del Norte, China, Lituania, Chipre, Líbano, Croacia, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia, Japón, Eslovenia.

Los turistas de los países mencionados, así como los que no vengan de ellos, tendrán que realizarse las prueba contra el COVID-19, y en caso de dar positivo, tendrán que someterse a la cuarentena definida por Grecia.

Macedonia del Norte, Albania y Bulgaria son las fronteras que Grecia abrirá, y de forma aleatoria también se aplicarán pruebas a los visitantes. Además, se reabrirán los hoteles de temporada. ¡Bien por Grecia!

Grecia en Fase 2: restricciones para turistas inesperados

Los vuelos internacionales podrán recibirse en cualquier aeropuerto griego, y se permitirá el acceso a más países y se seguirá el protocolo de la fase 2, es decir se les harán pruebas aleatorias de COVID-19.

En caso de que acudan turistas de países no esperados, habrá restricciones especiales, aunque todavía no se dan a conocer.

El tráfico marítimo comenzará sus actividades y los pasajeros tendrán pruebas aleatorias del COVID-19, las embarcaciones podrán operar al 50 por ciento de su capacidad y tomará la temperatura de sus tripulantes antes de ingresar a sus instalaciones.

En el #aeropuerto de Skiathos, en #Grecia, los aviones aterrizan a poquísimos metros de los turistas. Es el aterrizaje más espectacular de #Europa. �� pic.twitter.com/d4JDs8O4S2 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 18, 2019

Grecia se dividió en zonas de riesgo

Los criterios para realizar estas divisiones fueron la facilidad para aplicar pruebas de COVID-19 y la accesibilidad a la infraestructura sanitaria. Las zonas se han identificado como: A, B y C.

Zona A es riesgo bajo: va desde Grecia continental, Creta, destinos turísticos que estén a dos horas de distancia de centros de salud, ya sea por en auto o barco, algunos son las islas Cícladas, Evia y las del Golfo Sarónico.

Zona B es riesgo moderado: son los destinos turísticos con centros sanitarios que tengan especialmente camas para el COVID-19, algunos de estos son: las islas del noreste del mar Egeo, Rodas, Santorini y Paros.

Zona C es riesgo elevado: son los destinos turísticos que no cuentan con infraestructura de salud básica y que, además, no tienen camas exclusivas para el COVID-19. Los sitios en cuestión son todos aquellos que se ubican en las zonas remotas de Grecia que, por ende no cuentan con atención médica especializada.

Top Ten de los destinos turísticos de Grecia

Este 2020, el sitio web Lánzate y Viaja, realizó el Top Ten de los mejores destinos turísticos de Grecia que debes visitar durante el 2020, y aunque, debido a la cuarentena del COVID-19 muchos turistas se quedaron con ganas de conocerlos, ahora que este país que ha sido uno de los menos afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, es momento de recordar cuáles son los rincones que te estás perdiendo y que ahora podrías conocer, ¡la aventura te espera!

Atenas #1

Kos # 2

Santorini # 3

Delfos #4

Mykonos #5

Zante #6

Creta #7

Karpatos #8

Thessaloniki #9

TE PUEDE INTERESAR: Conoce las playas más seguras de Europa para viajar tras el COVID-19

Naxos #10

Con información de www.infobae.com, http://www.exteriores.gob.es y lanzateyviaja.com.