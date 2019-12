Exposiciones en París que no te puedes perder en el 2020. (Foto cortesía Le Manoush)

Si eres amante de las exposiciones de arte y de los viajes, te tenemos una buena noticia, puesto que para el siguiente año (2020) París te recibirá con grandes eventos que no te puedes perder; como siempre lo ha hecho pero estas serán imprescindibles.

Centro artístico Atelier des Lumières

A partir del 28 de febrero hasta el 31 de diciembre, podrás disfrutar de las diversas obras de Pissarro y Monet, Matisse y Chagall a través de sus impactantes pantallas interactivas que algunas miden hasta 10 metros de alto.

Centro artístico Atelier des Lumières. (Foto cortesía Sortir à Paris)

Museo Jacquemart André

Este lugar será perfecto para los que gustan de las obras de arte de William Turner, quien es uno de los máximos de la técnica en acuarela, y no por nada su título de el “pintor de la luz”. Su larga trayectoria la podrás apreciar del 13 de marzo al 20 de julio, y de igual forma presentaran diversos óleos que son origen de la colección de la Tate Gallery.

Museo Jacquemart André. (Foto cortesía Pinterest)

Centro Pompidou

Del 18 de marzo al 15 de junio este centro te esperará para que aprecies el trabajo del artista búlgaro Christo, quien es reconocido por envolver majestuosas estructuras como el Pont Neuf. Cabe mencionar que él y su esposa Jeanne- Claude fabricaron el sueño de tapar el Arco del Triunfo, mismo que se hará realidad el 6 de abril, puesto que durante 15 días este “estará recubierto con 25 mil metros cuadrados de polipropileno y 7 mil metros de cuerdas”; información Cerodosbé.

Christo envolvió el Pont Neuf. (Foto cortesía Pinterest)

Museo de la Música

Cuando se habla de arte, hay un artista en particular que no puede faltar como lo es Picasso, y por ello no te puedes perder de lo que preparó este museo, puesto que podrás apreciar la relación que existía con este gran artista y con la música.

