Escapada romántica a Mazamitla: 10 Actividades imperdibles

Ubicado a solo 2 horas de la ciudad de Guadalajara, el pueblito de Mazamitla se ha convertido en un reconocido destino turístico, especialmente entre los tapatíos que llenan el pueblito cada finde para disfrutar de la belleza de la sierra y su tranquilidad además de la gastronomía local.

Y aunque son muchas las familias que rentan una cabaña en Mazamitla para desconectar en familia, el destino es. También perfecto para una escapada romántica. A continuación, te traemos los mejores tips para reservar y disfrutar de un getaway romántico en el Pueblo Mágico de Mazamitla:

1. Quedarse en una cabaña romántica en medio del bosque

Cuando uno visita Mazamitla, la mejor opción de alojamiento es sin duda quedarse en unas hermosas cabañas con vistas al bosque, realmente no hay igual. En días lluviosos, y en la sierra no son pocos, no hay nada mejor que quedarse en tu cabaña de madera calentito y viendo como cae la lluvia. Una vez la neblina se disipa y sale el sol, no hay nada mejor que asomar a la terraza de la cabaña e inhalar bien fuerte esa mezcla de bosque húmedo! Seguro que sabes de lo que hablamos…

2. Disfrutar de un vino junto a la chimenea

Uno de los highlights de alojarse en una cabaña en Mazamitla, es prender la chimenea cuando cae el sol, y si están de escapada romántica, abrir un vino y quedarse anonadado observando el fuego. Y esto nos lleva al siguiente punto:

3. Relajarse en la Tina de hidromasaje

Según el portal especializado en renta de cabañas cabañasen.com, casi el 40% de la oferta de cabañas en Mazamitla cuenta con un Jacuzzi o bañera de hidromasaje. Si viajan en parjea, asegúrense de rentar una cabaña con el jacuzzi en el living, con vistas a la chimenea y a la televisión. Para no salir del jacuzzi en todo el finde.

4. Dormir hasta tarde y tomar un café en la terraza de tu cabaña

Si quedarse en la cama dormisqueando hasta tarde es ya en si un placer, hacerlo en una acogedora cabaña perdida en la sierra multiplica esa satisfacción. Prepara un café para tu pareja y salgan a desayunar a la terraza de su cabaña.

5. Comer algo y/o tomar un trago en la terraza del Mestizo

El restaurante Mestizo en la misma plaza municipal, no solo ofrece las mejores vistas sobre la Catedral de San Cristóbal y los edificios coloniales que flanquean la plaza ed Mazamitla, sino que además ofrece un variado menú con ricos platos locales y cocteles de mezcal bien padres. Gozar de un atardecer en pareja en este mágico lugar no tiene igual!

6. Visitar el Jardín Encantado y su Cascada El Salto

El Jardín encantado es un parque de naturaleza ubicado en Los Cazos, Mazamitla, abierto de 9am a 5 pm. Existen diversos senderos que transcurren entre el bosque y serpentean con puentes de madera un bonito arroyo de aguas cristalinas con varios saltos de agua. Uno de los senderos más famosos es el que desciende hasta la Cascada El Salto. El relajado paseo entre bosques de coníferas, bien merece el precio de la entrada.

7. Recorrer la Calle Hidalgo

Este magnífico paseo en el mero centro de Mazamitla, es una visita obligada, recorran las tiendas de artesanía, degusten un jugo recién exprimido, coman en uno de los restaurantes de cocina tradicional y compren un licor típico. Todo en una calle peatonal de ambiente colonial que llega hasta la Parroquia de San Cristóbal. Recomendamos empezar el recorrido desde Vicente Guerrero, aunque el tramo más bonito es el que transcurre entre Leona Vicario y la Plaza Municipal.

8. Tomarse una instantánea desde Mirador El Tabardillo

Este es sin duda el mirador con las mejores vistas panorámicas de Mazamitla. Para llegar al mirador desde el centro, toma la calle José Santana García desde la Parroquia de San Cristóbal hasta encontrarte con la calle Vallarta donde doblaras a la derecha y en unos 200 metros, te toparas con una glorieta con el cartel que indica la dirección hacia el mirador, desde este punto no deberíais demorar más de 20 minutos a pie.

9. Subir al Mirador de la Sierra del Tigre

Un poco más lejos de Mazamitla pueden visitar el Corredor de la Sierra del Tigre si siguen con ganas de naturaleza y trekking. A unos 2.300 m. un mirador Natural les permitirá disfrutar de unas tremendas vistas panorámicas del sur del estado. Aunque lo bonito es caminar también se puede llegar en bicicleta, cuatrimotor y auto. Existen varias agencias en Mazamitla que organizan recorridos turísticos a la Sierra del Tigre.

10. Cruzar el Puente Colgande de Mundo Aventura

Por ultimo, pero no por ello menos importante, el puente colgante, ubicado a 20 minutos del centro en el Parque Mundo Aventura, es un lugar de obligada visita si no han estado previamente en Mazamitla. El parque ofrece muchísimas actividades como tirolesas, paseos en caballo, renta de cuatrimotos o batallas de gotcha, pero sin duda la actividad más deseada es cruzar el puente colgante, que con 350 metros de recorrido es el más largo de Latinoamérica. El puente esta suspendido a 150 metros de altura y con el vaivén de visitantes su movimiento es contante. ¿Se atreverán a cruzar?