El Taj Mahal está cambiando su color blanco a verde

El Taj Mahal es el mausoleo construido en la ciudad de Agra en 1632 en honor a la esposa favorita del emperador musulmán Shah Jahan. Se estima que se necesitaron 20,000 obreros para poder erigir este mausoleo hecho de mármol blanco que en 2007 se designó como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, por su hermosa fachada blanca brillante que define lo ostentoso de los emperadores Indios.

El Taj Mahal atrae aproximadamente 8 millones de visitantes que se maravillan de esta construcción con jardines y hasta casa de huéspedes , con 17 hectáreas. Sin embargo esa belleza por la cual atrae a tantos visitantes se está extinguiendo.

Dos jueces de la Suprema Corte de la India denunciaron este lamentable suceso ya que el Taj Mahal está tomando una tonalidad verde y marrón, esto según el diario “The Times of India”.

El abogado comentó que esto se debe a la humedad y la contaminación atmosférica que invade esta ciudad, además de que a lado de esta imponente estructura corre el río Yamuna que tiene una gran contaminación debido a las múltiples descargas industriales que se dan a pesar de las prohibiciones que se han puesto desde 1996.

El mármol blanco que tanto representa al Taj Mahal, está desapareciendo

Otro factor que parece ayudar a esta decoloración son los insectos que son atraídos por los desechos del Rio Yamuna, que debido a que depositan sus excrementos en el Taj Mahal, ayuda a que haya más deterioro en la fachada.

En el reclamo que se promueve, los jueces Madan B Lokur y Deepak Gupta de la Suprema Corte India, han intentado solicitar apoyo al gobierno central para que vayan expertos de otros países que tengan el conocimiento de cómo salvar el Taj Mahal, ya que los curadores locales no han podido, pero, según lo que dicen “no tienen el conocimiento técnico o si lo tienen, no les importa”, porque esta situación no es algo nuevo, ya se ha dado desde hace mucho tiempo, pero es ahora cuando peor ha estado.