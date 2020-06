Destinos turísticos de Las Coloradas y Río Lagartos ¡Descubre lo que te espera!. Foto: Callejeando por el mundo

Seguro ya te habrás preguntados si en Río lagartos hay cocodrilos o si Las Coloradas en realidad tienen su agua de este color, bueno, pues hoy te respondemos esas preguntas y te explicamos todo lo necesario para tu paseo a estos dos destinos turísticos que te maravillará.

Estos destinos se encuentra entre Mérida y Quintana Roo, aproximadamente a 3 horas. Puedes llegar por medio de un automóvil, si gustas rentarlo, también puedes llegar por tour o autobús, las carreteras son seguras así que no tienes nada de qué preocuparte.

Las Coloradas

Las Coloradas no es un lago, laguna o mar sino un montón de charcas de una salina. La concentración de sal en estas charcas es muy alta y eso ayuda a que ahí vivan y se reproduzcan unos microorganismos, bacterias y algas que pintan el agua de color rosa.

Lo más importante para ver el agua lo más rosa posible es una buena cantidad de sol. Además de las charcas rosas también hay verdes y marrones, esas se irán haciendo rosas poco a poco con forme el agua se evapora y aumenta la densidad de la sal. No puedes nadar en este lugar, antes se podía, pero ya no. Técnicamente no está permitido entrar a la zona de las charcas pues es propiedad privada de la salina. Te dejan entrar sin ningún costo, pero no podrás meterte al agua.

Destinos turísticos: Las Coloradas y Río Lagartos. Foto: You tube

Rio Lagartos

Este destino turístico esta a unos 20-30 minutos de las Coloradas, encontrarás el pueblo de Río Lagartos. Desde aquí es recomendable tomar un paseo en lancha en el río, que no es río sino “ría” porque es una combinación de agua dulce y salada. Vas a encontrar lancheros por todos lados, el costo lo puedes negociar con ellos pero va entre los 200-300 pesos por persona. Este recorrido dura como 2-3 horas y es genial.

Flamingos

Durante el camino verás un montón de aves y si tienes suerte hasta un cocodrilo. Los lancheros te acercan a ellos y pareciera no tenerles ni un poco de miedo. En el recorrido seguirá por lo manglares para llegar a donde se encuentran los flamingos, alimentándose de unos pequeños camaroncitos, que son los mismos microorganismos que habitan en las charcas de Las Coloradas.. Si quieres fotos de cerca no olvides el lente con zoom de tu cámara porque los flamingos vuelan cuando se les acercan las lanchas. Ver a estas aves en su hábitat natural es muy padre.

Este recorrido en lancha también hace una parada en Las Coloradas! Ahora desde el otro lado al que no puedes entrar en carro, ver de nuevo este lugar tan poco ordinario es genial.

Destinos turísticos: Las Coloradas y Río Lagartos. Foto: Wikipedia

Baño maya

La última parte del viaje es el famoso baño maya, aquí tendrás que untarte un tipo de lodo blanco por todo el cuerpo. Tienes que escarbar un poquito y sacar el lodo de bajo de la superficie. Este lodo tiene alta concentración de azufre, minerales, sales y algas, lo que hace que se sienta muy rico en la piel.

Regresas al punto inicial del recorrido con tu mascarilla de barro por todo el cuerpo, y para finalizar el viaje un chapuzón en la playa para quitarte todo el lodo.

TE PUEDE INTERESAR: Flamingos en las coloradas, la mejor época para verlos

El recorrido tanto en las Coloradas como Río Lagartos vale demasiado la pena, así que no dudes en aventurarte par tus próximas vacaciones, ¡no te arrepentirás!