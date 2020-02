Destinos preferidos por las PAREJAS mexicanas

En el contexto por la celebración del Día del Amor y la Amistad, este viernes 14 de febrero, Despegar realizó un análisis en donde detectó los destinos nacionales e internacionales que más han crecido en reservas durante el último año para viajes en pareja:

Si se trata de viajar dentro de México, las opciones serían las siguientes:

Cancún

Reconocido por ser un destino paradisíaco lleno de paisajes románticos; en este lugar, los mexicanos que viajan en pareja es común que busquen realizar actividades culturales como visitar la pirámide de Chichén Itzá o las ruinas arqueológicas de Tulum.

Así mismo, la diversidad gastronómica y alta cocina de Cancún es única, haciendo de un lugar ideal para tener una cena romántica; una reservación en el restaurante Tempo, serpa la mejor opción, pues está encabezado por el chef catalán Mario Berasategui, premiado con tres estrellas Michelin.

Pareja en Cancún. Foto cortesía: The Royal Sands.

Ciudad de México

La capital se ha posicionado entre los favoritos de las parejas porque hay un sin fin de actividades románticas que se pueden llevar a cabo; por ejemplo, se puede visitar el Museo de Frida Kahlo y revivir el amor que tuvo con Diego Rivera, además, de dar un paseo por el centro de Coyoacán.

Si prefieren una cena romántica, un gran lugar es el restaurante Bellini que ofrece una vista de 360o de la ciudad o si se busca un plan más clásico, ver una película en un auto cinema sería el plan perfecto.

Bellini en la CDMX.

Guadalajara

Este destino colonial que se destaca por su arquitectura y legado cultural, ha enamorado a las parejas viajeras por sus espacios románticos y únicos como el Centro Histórico, donde uno puede transportarse en el tiempo al visitar la Catedral de Guadalajara y el Hospicio Cabañas.

También, en la Plaza Panorámica Bugambilias, se puede tener una cena romántica y contemplar las luces de la ciudad o dar un paseo por las Nueve Esquinas, uno de los barrios más famosos de la ciudad para ir a comer y pasear en pareja.

Guadalajara en pareja.

En cuando a viajar al extranjero y sacasr a pasear el pasaporte, los destinos más buscasdos por las parejas mexicanas son las siguientes:

Las Vegas

Si bien lo primero que viene a la mente son los casinos y espectáculos nocturnos, Las Vegas también ofrece actividades imperdibles para las parejas enamoradas que desean vivir experiencias románticas.

Uno de los más destacados es quedarse en alguno de los hoteles de 5 estrellas situados a lo largo del famoso Boulevard inspirados en Europa y conocer algunas reproducciones de los monumentos más famosos de la capital del amor como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y la Ópera de París.

Pero si prefieren dejarse sorprender por la belleza natural del destino, una excursión al Gran Cañón o el lago Mead es una gran opción.

Las Vegas en pareja.

New York

La simple experiencia de caminar por sus calles y visitar lugares icónicos de algunas películas románticas como la 5ta Avenida, Parque Central o el puente de Brooklyn, es lo que ha hecho que se convierta en un gran destino para pasarla en pareja.

La cantidad de actividades que puedes realizar es infinita, desde tener una cena en The River Café, uno de los lugares más románticos de Nueva York que ofrece una vista única de Manhattan; hasta subir al Top of The Rock en Rockefeller Center y ver el cambio de iluminación de la ciudad.

Nueva York, de los principales destinos que los mexicanos prefieren.

TE PUEDE INTERESAR: Los mejores hoteles para los amantes del YOGA

Los Ángeles

La película La La Land fue muy clara al destacar el encanto y espíritu romántico que se vive en este destino, lo que ha animado a más parejas a viajar a este lugar para vivirlo. El Observatorio Griffith es un lugar perfecto para ver el atardecer y contemplar una increíble vista de la ciudad; así mismo, el pasear por la escultura de Urban Light en la noche es un imperdible.

Los Ángeles, California.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.