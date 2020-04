Destinos del mundo en donde no se celebra la Semana Santa. (Foto cortesía AyK Consulting)

Millones de personas en diferentes países celebran la tan esperada y querida Semana Santa, sin embargo hay algunos destinos que no lo llevan a cabo; esto no quiere decir que no hayan pequeñas comunidades cristianas que la lleven a cabo.

Países en donde no se festeja la Semana Santa

Tras lo anterior, un claro ejemplo es Japón, y solo basta recordar que este no es un país cristiano y por ende no celebra la Semana Santa; también tiene celebraciones populares religiosas.

China

Este es otro de los destinos que no lo lleva a cabo puesto que la mayoría de la población de este país es budista, sin embargo lo respetan.

Corea del Sur

Un punto muy importante es que en Corea del Sur se festeja el Año Nuevo Occidental, el Samiljeol, Día de la Independencia, Hansik, Día de la Comida Fría, Día Internacional del Trabajo, Sikmokil, Día del árbol y hasta la tan esperada Navidad.

Vietnam

La religión en Vietnam, en gran parte y de manera histórica, ha sido definida por la fusión de Asia Oriental con el taoísmo, confucionismo y el budismo; por ende no se festeja la Semana Santa ni la navidad.

Destinos del mundo en donde no se celebra la Semana Santa. (Foto cortesía Times of India)

Kazajistán

Un aspecto que hay que señalar, y de acuerdo con el portal Diario Presente, en este destino no existe la libertad religiosa: Se prohíbe el cristianismo en toda la extensión de la palabra, desde sus ritos hasta sus celebraciones; incluyendo la Semana Santa.

Qatar

Este es otro de los destinos que no celebran la Semana Santa, no se hace de manera abierta ni en grandes masas; probablemente en algunos años este ya no esté entre los destinos que no celebran la Semana Santa.

TE PUEDE INTERESAR: Tradiciones de Semana Santa más emblemáticas del mundo

Mongolia

El budismo tibetano es la religión que domina en Mongolia, aproximadamente solamente hay 760 personas católicas y que tienen los servicios de tres iglesias y una catedral en la capital del país.