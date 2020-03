Descubre y envuélvete en el ambiente que ofrece el inigualable barrio de San Ángel. (Foto cortesía MXCity)

Aunque muchas personas señalan y critican a la Ciudad de México, sin duda alguna esta urbe es un punto de partida de la historia mexicana, por lo que está lleno de diversas estructuras arquitectónicas que por sí solas nos platican un poco de lo que ocurrió en dicho tiempo y momento.

Por qué se llama San Ángel

Un claro ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre en el barrio de San Ángel, el cual pertenece a la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el cual está muy asociado con motivos urbanísticos e históricos; en el año de 1934 fue declarado Pueblo Típico Pintoresco, y en 1987, tras un decreto presidencial, lo declaró zona de monumentos histórico.

Seguramente tras esta información te estarás preguntando el origen del nombre de este inigualable sitio, respuesta que es muy sencilla de contestar, puesto que es por el colegio de San Ángel Mártir. Este fue fue fundado por la orden carmelita, el cual era su principal monumento histórico, el cual se convirtió en un museo de arte colonial.

Este grandioso lugar no solo da vida a majestuosos senderos de piedra volcánica, a diversos monumentos religiosos y hermosas bugambilias, sino que también hay museos, plazas con legados, senderos escultóricos, naturaleza, inmuebles coloniales de valor arquitectónico incalculable y fiestas tradicionales; información MXCity.

Cabe mencionar que este gran destino, antes de ser nombrado San Ángel, los habitantes en épocas prehispánicas lo nombraron “lugar amurallado”, haciendo referencia a sus fascinantes pedregales, resultado de la erupción volcánica del Xitle.

Atractivos de San Ángel

Por ello si eres amante de las artesanías y te encantaría conocer este grandioso barrio, no te puedes perder del Bazar del Sábado, en donde podrás encontrar textiles, joyería fina e inclusive cerámica y carpintería; cabe mencionar que este bazar da vida a los estilos y habilidades de los mejores artesanos del país, así que no lo pienses más para disfrutar de este gran lugar que ofrece más atractivos como el Templo y Ex- Convento del Carmen, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo Soumaya Loreto, Chimalistac, entre otros.

Bazar del Sábado. San Ángel. (Foto cortesía Tiempo Libre)

