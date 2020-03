Consejos que harán que tu viaje salga perfecto, ¿ya los has aplicado? Foto: Francia viajar.

Realizar un viaje siempre es una aventura y tienes que estar preparado para enfrentar todas las situaciones posibles a ocurrir durante su camino, así que, hemos traído para ti, más consejos, para que, al momento de encaminarte hacia tu nuevo destino turístico lo hagas como todo un experto explorador.

Piensa con cuidado las fechas del viaje

Si quiere ahorrar algo de dinero, trata de elegir las fechas correctas para tu aventura, identifica cuál es la época en que las aerolíneas o empresas de autobuses tienen mejores descuentos, además, revisa si tu destino estará asediado de turistas o es temporada baja, todo te podría salir más barato.

Elige el mejor aeropuerto para tu llegada

Ahorrar dinero no es fácil en un viaje, por eso, debes exprimir tus recursos todo lo que puedas, para recorrer una ciudad más, y los vuelos con escalas pueden ser una gran oportunidad para ti, así que, elige bien, dónde, llegarás, tal vez podrías desviarte un poco y sacarle provecho a tu dinero conociendo otro lugar cercano a tu destino, ¿te atreves a intentarlo?

Estudia los tipos de cambio

Antes de partir, recuerda identificar muy bien el valor de tu dinero y los centros disponibles para hacer cambios a otras monedas, generalmente hacer directamente dichas transacciones en los bancos hace rendir más tu dinero, así que, trata de hacerlo ahí y no en las casas de cambio, además, asegúrate que, en caso de salir del país has informado de ello a tu banco, evita mal entendidos.

Vive tu aventura con un seguro para viajero

Ningún buen explorador desea tener inconvenientes durante su viaje, pero, a veces son inevitables, así que, viaja seguro con una póliza que te pueda brindar asistencia durante tu trayecto y estancia, te podría salvar de alguna imprevisto.

Vive tu aventura con un seguro para viajero. Foto: El Universal.

Pregunta, siempre pregunta

Si durante o al llegar a tu destino es un módulo de información, no temas, acércate, muchas veces tienes descuentos para tours, y te pueden orientar perfectamente, incluso, te podrían recomendar lugares y eventos que están pasando en la ciudad y no sabías, no hay nada de malo en preguntar, al contrario, ábrete a las nuevas experiencias.

Revisa las experiencias de otros

Antes de elegir hospedaje, destino turístico o transporte, busca en internet que es lo que piensan otros viajeros de ellos, puede que, obtengas grandes recomendaciones o te salves de momento verdaderamente malos.

Documentación en regla y a la mano

Si viajarás a otro país, revisa muy bien qué documentos necesitas para visitarlo, ten tu Visa y pasaporte vigente, porta siempre tu identificación oficial e infórmate muy bien de las leyes y reglas de la nación que visitarás.

Familiarizate con el idioma

No tienes que saber hablar el lenguaje del país que conocerás, pero, si te aprendes algunas palabras básicas, para saludar, pedir indicaciones o agradecer, te cambiará la vida durante tu aventura y por supuesto; por lo menos, sabrás si los lugareños te saludan o están pidiendo que te retires.

Estudia la cultura de tu destino

Si vas a viajar a un lugar desconocido y no tienes idea de lo que te espera, es mejor que estudies con cuidado sus costumbres, pues, lo que para ti puede parecer normal o agradable en otras sociedades puede ser grosero y desagradable, así que, evita ofender a los lugareños, o incluso, multas, así que, a leer se ha dicho.

Una cámara será tu mejor compañía

No olvides de llevar una cámara de fotografía y video con la que puedas detener el tiempo un segundo y guardarlo para siempre, pues, tienes que conservar esos momentos únicos que estás a punto de experimentar.

Hombre se toma selfie con su celular. Foto: ViajeJet.

Con información de Mundo Joven.