¡Consejos para viajar a DISNEY en Octubre!

Si planeas viajar a Disney en Octubre, definitivamente hay ciertas cosas que deberías de saber, pues a pesar de tratarse de una temporada fabulosa para visitar los parques, las multitudes han ido en aumento durante los últimos años y ya no es tan tranquilo como solía ser, no obstante, ¡vale la pena intentarlo!

Durante esta temporada las temperaturas son frescas, no hay mucho frío, ni mucho calor, por lo que las atracciones acuáticas siguen siendo viables; las instalaciones están decoradas con calabazas, telarañas y monstruos, y el ambiente se torna “tenebroso”.

De igual forma puedes encontrarte con varios eventos temáticos y la Mickey’s Not So Scary Halloween Party (La no tan temible fiesta de Halloween de Mickey) se ofrece durante varias noches al mes.

Ahora bien, te encontrarás con multitudes importantes, aunque no tan complicadas como las de “Día de gracias”, “Navidad” y “Año Nuevo” (estas son maravillosas, pero imposibles); y evidentemente los descuentos serán más complicados de encontrar. Por si fuera poco, las horas en el parque suelen ser más cortas (cierran más temprano), así que deberás preparar un itinerario bien organizado.

Consejos

¿Qué días visitar el parque?

Lo recomendable es visitar los parques durante los primeros días del mes, puesto que conforme pasan los días, es más probable encontrar más gente, especialmente el mero 31 de octubre. Además, los días entre semana son un poco menos concurridos que los fines.

Hospédate en un hotel Disney

La experiencia es incomparable; te ofrecen tanto un plan de comidas gratis como Extra Magic Hours (Horas Mágicas Extra) dentro del parque, así que si el presupuesto te lo permite, ¡no lo dudes!

Llega temprano

Esta es una recomendación general; sin importar el mes en el que visites Disney, es preferible llegar unos 45 minutos antes de que el parque abra, pues son las horas menos concurridas y tienes oportunidad de hacer menos fila y subirte a más juegos.

Al mediodía…

Al mediodía ya se comienza a ver cómo la multitud ha crecido, por lo tanto subirte a los juegos resultará imposible. Si te hospedas en un hotel Disney, no dudes en descansar un rato y regresar una vez que el sol haya disminuido; seguirá habiendo mucha gente, ¡pero ya estarás con las pilas recargadas!

Usa protector solar

¡No te olvides de llevar protector solar y mantenerte hidratado! Además, ropa cómoda y calzado deportivo siempre son una buena idea.

Atracciones cerradas

Cabe la posibilidad de que te topes con algunas atracciones cerradas por mantenimiento o reparación; estas se anuncian con meses o semanas de anticipación, así que recuerda entrar a la página del parque y averigua si tus atracciones preferidas estarán disponibles.

