Consejos para hacer un VIAJE romántico en PAREJA sin contratiempos

Hacer un viaje junto a tu pareja puede ser una de las aventuras más románticas y arriesgadas que puedes hacer, pero para que lo disfrutes al máximo sin ningún contratiempo te compartimos algunos consejos que te ayudarán a lograrlo ¡Hazlo ya!

De acuerdo con la empresa líder mundial en seguros de viaje y servicios de asistencia, Allianz Global Assistance, esta guía que consta de cinco tips básicos podrá auxiliarte en culaquier momento que decidas hacer un hermoso viaje romántico con la persona que tanto quieres, así que no lo pieses más y pon mucha atención.

Cómo lograr un viaje romántico sin contratiempos

Deben planearlo juntos

Para tener un viaje increíble lo primero que debes saber es que la comunicación es vital en una relación y también lo es al planear un viaje, es por esta razón que desde el principio ambos deben involucrarse a la hora de decidir el destino, escoger el hotel, actividades que les gustaría realizar entre otras cosas.

Si viajan al extranjero

Este punto es muy importante ya que deben verificar que toda su documentación esté vigente (pasaporte y/o visa) antes de realizar la reserva de su viaje, sino lo hacen pueden tener algunos detalles, asegura tener todo a la mano.

Flexibilidad ante todo

Este tercer punto de la guía es muy útil, deben saber que aunque tengan un itinerario establecido no se frustren si no logran hacer todo, pues recuerden que lo importante de viajar en pareja es disfrutar el momento juntos, no hay necesidad de cumplir todo lo que destinaron a hacer en el viaje.

Viajen ligero

Si ambos viajan ligeros evitarán tartar más en el aeropuerto revisándolo y el pago de un costo adicional por sobrepeso si es el caso, po eso antes de viajar consulten con la aerolínea las dimensiones y peso máximo permitidos para no tener contratiempos.

Aseguren su viaje

Pueden optar por un seguro de viaje que te puede ayudar si tienes detalles en tu equipaje o bien, puede cubrir los gastos que necesites hacer para comprar ropa u objetos de aseo personal, en lo que llega el equipaje. Es un gran respaldo económico necesario en caso de presentarse algún imprevisto de salud o un accidente.

FUENTE: Allianz Global Assistance

