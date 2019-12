Consejos para evitar los cargos extra por exceso de equipaje

¿Se te pasó la mano con la maleta? No importa si vas a documentar o únicamente llevas equipaje de mano, evita los costosos cargos extra por exceso de peso en cualquier aerolínea con los siguientes consejos.

Ya sabes lo que dicen, ‘es mejor prevenir que lamentar’, así que evita los excesivos cargos extras (que mínimo son $500 pesos más) y toma en cuenta los siguientes consejos… y no, no necesitas ponerte toda tu ropa en el aeropuerto para disminuir el peso de tu maleta. ¡Toma nota!

REVISA EL PESO Y DIMENSIONES DE TUS MALETAS

Esto es súper básico y así te evitas las ‘sorpresitas’. Primero que nada verifica que cumples con las dimensiones de maleta adecuadas (sin importar que sea de mano o documentada) y posteriormente calcula el peso con una báscula o pesa de equipaje. Cualquier opción es excelente aunque si somos honestos, nosotros nos iríamos más por la báscula, esta incluso te puede servir en casa.

DIVIDE TU EQUIPAJE CON UN COMPAÑERO

Si no viajas solo y a alguien le sobran unos cuantos kilos o gramos en su maleta, no está de más dividir tu equipaje. Si has cumplido con el punto anterior, esto lo puedes hacer desde casa, pero si en pleno aeropuerto descubres que llevas excesos, no dudes en escaparte al baño y repartir tus pertenencias con algún compañero o familiar.

PAGA LAS MALETAS ADICIONALES EN LÍNEA

Si ya te has dado por vencido o mejor aún, no quieres arriesgarte a sufrir las consecuencias en el último momento, es mejor que pagues por una maleta adicional en línea, ten por seguro que te ahorrarás mucho más que unos cuantos pesos. Eso sí, tendrás que hacerlo al menos con unos 3 días de anticipación, pues los espacios para equipaje extra son limitados.

APRENDE A VIAJAR LIGERO

Este es sin duda uno de los mejores consejos que puedes seguir, medita, ‘¿realmente necesito llevar tantas cosas?’. Asegúrate de llevar únicamente lo indispensable y ahórrate la molestia de pagar extra y cargar maletas pesadísimas.

Asimismo, considera que hay algunas maletas que de por sí son bastante pesadas, así que mejor elige una con materiales livianos o incluso una mochila convencional.

