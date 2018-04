¿Conoces el Santuario de Luciérnagas del que todos hablan?

Cada especie tiene su momento para poder ser observada y las luciérnagas están a punto de empezar la suya.

Las luciérnagas son pequeños insectos que se caracterizan por su capacidad de emitir luz. Los machos son los que vuelan ya que las hembras no desarrollan esas características, de hecho, las hembras permanecen en los árboles y parecen más un escarabajo que una luciérnaga.

Cuando comienza su época reproductiva, es en Tlaxcala donde se puede ver este gran show de la naturaleza en la cual las hembras y machos comienzan sus cortejos con este diálogo complicado que consta de generar luz para llamar la atención de su respectiva pareja.

Será un evento que tendrás que llevar en tu mente ya que no cualquier cámara podrá captar las luces

El lugar se llama Nanacamilpa y toma el nombre de Santuario de Luciérnagas en honor a este espectáculo que llena el bosque de sutiles luces que se conectan con la oscuridad total y un cielo estrellado que difícilmente podrás ver en otro lado.

Para poder realizar este viaje deberás tener en cuenta que la mejor época es entre los meses de Julio y Agosto. Para disfrutar más tu recorrido es necesario encontrar a algún guía que pueda llevarte al espesor del bosque sin peligrar, ya que hacerlo solo tendrá que ser por tu propia seguridad.

Este simpático animalito aparece al anochecer, aproximadamente a las 20.30 horas. Como son parte de un ecosistema bastante frágil, es necesario tomar en cuenta que debes cuidarlo al no tirar basura, además de no tomar fotografías con flash, y al menos que lleves una cámara profesional, el cuadro se quedará en tu mente, porque no cualquier cámara puede captar este espectáculo.