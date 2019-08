¿Cómo se celebra la Independencia de México en Las Vegas?

Si quieres vivir de manera diferente la Independencia de México, Las Vegas es una excelente opción, es un gran evento que sin duda alguna vas a querer vivir y disfrutar cada instante puesto que hay un excelente ambiente y que ama adaptar lo mejor de cada país, celebraciones, tradiciones y hasta sus folclóricos habitantes.

Por esta razón la noche del 15 de septiembre, se vuelve una fiesta a lo largo del Strip, digno de experimentar, algo que no falta en este día son los tradicionales repiques de campanas, estas tienen lugar en el Chandelier de The Cosmopolitan of Las Vegas, puede encontrarte con un grupo de mariachis y hasta los bailarines del género regional mexicano.

En la parte gastronómica, en este año el chef José Andrés será el anfitrión de la fiesta oficial, que se llevará a cabo después del concierto de Enrique Iglesias en su restaurante China Poblana en The Cosmopolitan of Las Vegas esa noche, después podrás disfrutar de un desfile y festival latino más importante y grande en el sur de Nevada: The Fiesta Las Vegas Latino Parade & Festival, que, desde hace varios años.

Restaurante China Poblana en The Cosmopolitan of Las Vegas

Otro de los festivales que puedes disfrutar es el “The Original Margarita Festival”, que fue creado desde el 2008, es la manera de celebrar y dar gracias por la ingeniosa creación de la margarita, además el 14 de septiembre, podrás probar tantas margaritas como tu cuerpo te permita durante las cuatro horas que dura la exposición.

Tequila que se llevará acabo en el The Rio All-Suite Hotel & Casino

Otro de los eventos fantásticos es el del Tequila que se llevará acabo en el The Rio All-Suite Hotel & Casino, los días 17 y 18 de septiembre, convirtiéndose en un evento único de cata de tequila, donde podrás probar de las mejores marcas de renombre internacional, cabe mencionar que durante varios días habrá una serie de conciertos con los mejores artistas.

