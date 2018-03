Cierran la playa más famosa de Tailandia por turismo excesivo

Después de aparecer en la película "The Beach" protagonizada por Leonardo Di Caprio, Maya Bay, la paradisiaca isla de Tailandia comenzó a recibir turistas de manera excesiva. Las autoridades han anunciado que la bahía será cerrada por cuatro meses por daños ambientales.

Maya Bay, ubicada en las islas Koh Phi Phi Leh en el Mar de Andamán, fue locación de la película dirigida por Danny Boyle, el lugar paradisiaco alejado del mundo que esperaban encontrar miles de turistas será cerrada de junio a octubre para que la naturaleza se regenere.

Cientos de lanchas y visitantes llegaban diariamente, hasta 300 embarcaciones diarias y más de cinco mil turistas.

"Es como alguien que ha estado trabajando durante décadas y nunca paró. Cansada, toda la belleza de la playa desapareció. Necesitamos que la playa tenga un descanso." Tom Thamrongnawasawat, científico marino de Tailandia

Esta medida busca recuperar los arrecifes y la fauna marina que el turismo afecta diariamente. Tailandia recibe a más de 35 millones de turistas cada año, por lo que el Departamento de Parques Nacionales y Fauna Selvática anunció el cierre temporal en la temporada baja turística.

"Si me preguntas si es muy tarde para salvar nuestras islas, la respuesta es no. Pero si no hacemos algo hoy, será muy tarde" Thanya Netithammakum, directora de los parques a cargo de las islas

Maya Bay será abierta nuevamente en el mes de octubre para las embarcaciones, fecha en que la temporada alta da incio a nivel local.