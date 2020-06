Casa Blanca: secretos y datos curiosos que debes saber, son ¡alucinantes!

Secretos, misterios y datos curiosos sobre la Casa Blanca de Estados Unidos. Foto: www.shutterstock.com

La Casa Blanca es un símbolo de poder norteamericano, y ha sido el hogar de varios presidentes de los Estados Unidos, siendo Donald Trump el actual, aunque en está ocasión no te hablaremos de su gobierno que, por cierto tiene el país entre revueltas, más bien te revelaremos algunos de los secretos y datos más sorprendentes de este emblemático edificio estadounidense.

¿Quién creó la Casa Blanca?

Fue en el año de 1792, cuando el primera presidente de los Estados Unidos, George Washington solicitó su construcción, aunque no pudo gozar de esta, ya que su edificación fue concluida hasta 1800, cuando gobernó el presidente John Adams.

Afroamericanos construyeron la Casa Blanca

Aunque Estados Unidos, según lo informa la White House Historic Association, solicitó mano de obra de origen europeo, esta fracasó; por lo que, esclavos y personas libres de origen afroamericano fueron quienes realizaron la construcción de la Casa Blanca, ¿bastante irónico cierto?, para el llamado país de la libertad.

¿Cuánto mide la Casa Blanca?

De acuerdo con lo informado por el American Profile, este emblemático edificio mide al menos 5 mil metros cuadrados, aunque tiene hasta 72 mil 800 metros cuadrados en sus terrenos vallados, los cuales son atendidos por cerca de 13 mil empleados.

Cabe destacar que en los terrenos vallados hay un circuito de golf, pista de tenis, una piscina, una bolera, una floristería, un salón de belleza, una clínica médica y un cine, ¡asombroso!

¿Cómo se compone la Casa Blanca?

Esta edificación es simplemente majestuosa, ya que en su interior se encuentran 8 escaleras, tiene 132 recamaras, 7 ascensores, 35 baños, 25 chimeneas y aunque no lo parezca es de 6 pisos, ¡impresionante!

Además, tienen la capacidad para servir una cena a 140 personas, mientras que puede realizar hasta mil aperitivos, ¡extraordinario!

Inclusive, esta sede del poder norteamericano cuenta con un sótano enorme que da vida a todos los servicios de la Casa Blanca, entre los que destacan carpintería, lavandería y cocina, ¡todos funcionan las 24 horas!

¿Qué tanto se ha invertido en la Casa Blanca?

Aunque no se cuenta con el valor total de la primer construcción se sabe que en el siglo XVII su arquitectura original fue remodelada y se gastó en ello aproximadamente 232.372 dólares, claro de aquella época, así que era una cantidad bastante alta.

También, cabe recordar que, en 1934, durante las obras de reforma se realizó la construcción del Despacho Oval.

Además, es importante destacar que su mantenimiento no es sencillo, ya que según su sitio web oficial, se requieren al menos 2 mil 100 litros de pintura blanca tan solo para pintar su fachada, dicho color no fue al azar ya que la elección se dio para que durante las heladas el material poroso que compone sus paredes no se dañara.

¿La Casa Blanca sufrió un incendio?

El símbolo del poder norteamericano fue incendiado el 24 de agosto de 1814 por tropas inglesas como venganza de la quema de varios recintos de gobierno en Canadá, las reparaciones fueron hechas durante tres años.

Por otro lado, el famoso nombre “Casa Blanca”, se le fue dado durante los años 1901 y 1909, cuando regía el presidente Theodore Roosevelt.

Es importante mencionar que al menos 17 celebraciones de matrimonio han tenido sede en las inmediaciones de la Casa Blanca, la última fue la del hermano de Hillary Clinton, cuando esta era Primera Dama en 1994, mientras que la primera sucedió en 1812.

¿Cómo se estructura la Casa Blanca?

La parte central del edificio está dedicada a la residencia presidencial, y es la parte que conecta el ala oeste de la este, además dentro se encuentran dependencias privadas del presidente, así como de su familia, donde también se halla una biblioteca, salas de reuniones, salas para ceremonias de estado, mapas y un solárium, ¡vaya lujos!

En lo que respecta a la Ala Oeste, se compone de tres niveles superiores y varios en el subterráneo y es muy famosa pues se cree que es el centro de inteligencia de los Estados Unidos, contrario a la Ala Este donde se encuentra el teatro, y las oficinas de la Primera Dama y su secretario.

