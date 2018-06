Bacalar, la laguna de los 7 colores

Por Jossy Zamora.En la Península de Yucatán hay mucho que conocer y más si nos gustan estos destinos ecoturísticos lleno de aventura y naturaleza. Tal es el caso de Bacalar, la maravillosa laguna de los 7 colores, que además de ser hermosa está llena de historia.

Acerca de ...

La laguna de Bacalar es un pueblo mágico de México decretado en 2007 por el gobernador Félix González Canto, que se caracteriza por poseer un cuerpo de agua dulce con magníficos colores azules. El lugar cuenta con una zona protegida que tiene una totalidad de 52,000 hectáreas que incluyen cenotes y manglares que sirven como refugio para muchas especies de aves, peces, entre otros…

Los mayas fundaron este lugar entre los años 415 d.C. con el nombre “Sian Ka’an Bakhalal” que quiere decir, “lugar donde nace el cielo”. Según los registros, ellos permanecieron cerca de 60 años.

¿Dónde se encuentra?

Esta laguna se encuentra ubicada a 40 kilómetros al norte de Chetumal (la capital del estado de Quintana Roo) y aproximadamente a 335 kilómetros desde Cancún (alrededor de 3 horas y 40 minutos en carro) saliendo con dirección a Playa del Carmen, pasando Felipe Carrillo Puerto.

Si vas en autobús, podrás salir desde Cancún desde la terminal del ADO con un precio redondo de alrededor $850 pesos, que te dejará a la entrada del pueblo en donde tendrás que tomar un taxi que te acercará al centro.

¿Por qué se le llama laguna de 7 colores?

Esta laguna toma el sobrenombre de la laguna de los 7 colores por los distintos tonos de azules que se pueden apreciar. Esto se debe a los distintos niveles que tiene el fondo de la laguna con diferentes profundidades, dando los diferentes colores a la laguna, que al contar con un suelo arenoso y con fango, le da los tonos claros que lo caracterizan.

Bacalar, la llamada laguna de los 7 colores. Foto: Jossy Zamora

Importancia ecológica

La laguna de Bacalar tiene una gran importancia ecológica, empezando por poseer una gran reserva y además por ser hogar de los prehistóricos “estromatolitos”, que son formaciones de microorganismos principalmente cianobacterias que atrapan las partículas de carbonato de su alrededor que crean estas rocas con “vida” que han existido desde hace miles de años.

Solo existen tres lugares en el mundo donde existen los estromatolitos. Australia, Costa Rica y México, en Bacalar, que además son especies endémicas de nuestro país, que gracias a la capacidad de absorción de CO2, purifican las aguas y ayudan a mantener limpio el aire, casi tanto como un árbol.

A simple vista se pueden confundir los estromatolitos con simples formaciones rocosas. Foto: Jossy Zamora

Bacalar tiene el mayor volumen de estromatolitos en el mundo, por lo cual son formaciones muy cuidadas en la Laguna.

¿Qué hacer?

Bacalar es un destino ecoturístico, es decir, si no te gusta convivir con la naturaleza y tener actividades al aire libre que no involucre tecnología, este lugar no es para ti.

Es un pueblo bastante pequeño que sus mayores actividades turísticas suceden en el agua, por lo cual podemos recomendarte paseos en kayak, tours en lancha por los cenotes y el canal de los piratas, o dejarte ir en los rápidos de bacalar.

Otra opción es pasar el día en cualquiera de los 3 balnearios que tiene Bacalar. Cada uno tiene la ventaja de ser muy económico, ya que cuestan $10, $20 hasta $50 pesos donde podrás descansar a la orilla de la laguna además de poder meter tus alimentos para disfrutar de un pic nic con tus familiares o amigos.

https://www.google.com.mx/maps/search/balnearios+en+bacalar/@18.6758734,-88.3963585,15z

Visitar el canal de los piratas es una gran atracción, es llamado así porque en tiempos de la conquista los piratas entraban por esa puerta que conectaba al mar, para poder atacar la ciudad y robar tesoros como el “palo de tinte” que era muy valioso en aquella época.

En el lugar hay una estructura con pinta de barco que iba a ser un restaurante, sin embargo, debido a la falta de permisos y al impacto negativo que tendría para la vegetación de la laguna, las autoridades decidieron clausurar su apertura, dejando la estructura a medio construir que ha servido como atractivo para los turistas.

El barco que se encuentra en el canal de los Piratas iba a ser un restaurante

El canal de los Piratas es famoso por tener un fango con minerales que ayudan a la piel, por lo cual es muy famoso este paseo donde te llevan al canal y te bajas a ponerte el barro por el cuerpo.

Otra actividad es ir a los rápidos de Bacalar, es una actividad que en la cual te pones un chaleco salva vidas para acostarte y que el mismo movimiento del agua te lleve, relajándote disfrutando de una vista muy particular. Este lugar es privado, pero es bastante económico, la entrada te cuesta $50 pesos que incluye las instalaciones con opción a rentar un kayak con costo de $150 para una persona o $200 para dos.

El último lugar que te recomiendo es el fuerte de San Felipe de Bacalar, que es ahora un increíble museo. El costo es bastante accesible para nacionales con una cuota de recuperación de $50 pesos y si eres quintanarroense los domingos la entrada es gratuita.

fuerte de San Felipe de Bacalar. Foto. Jossy Zamora

Dentro del fuerte podrás conocer sobre la historia de Bacalar y su papel frente a los conquistadores, los piratas e incluso la guerra de castas. Además podrás subirte a la torre donde admirarás un panorama impresionante que te hará quedarte sin palabras.

Jossy Zamora en la laguna de Bacalar

¿Dónde hospedarse?

En Bacalar hay distintos tipos de lugares donde puedes hospedarte, te daré dos recomendaciones que puedes elegir dependiendo de tus gustos y necesidades.

Si eres de las personas que disfruta de la elegancia y exclusividad de un lugar, las cabañas luxury son para ti. Tienen un gusto impecable, además de ser pocas cabañas por lo cual nunca habrá demasiada gente. Tiene una alberca donde podrás estar en los días calurosos.

Los precios están alrededor de $2,000 a $3,000 pesos

Y en segunda recomendación, nos vamos a otro tipo de hospedaje que es un hostal pero con todas las comodidades y una atención de 10 que hará de tu estancia aún más confortable. Tienen cabañas donde pueden entrar hasta 3 personas por $500 pesos. Se trata de "Hostel camping árbol de la vida".

Otra opción es el hotel las nubes, un lindo lugar que está un poco retirado del centro pero muy exclusivo, donde podrás disfrutar y relajarte en la laguna bacalar. Las cabañas van de $1,500 a $2,000 pesos donde pueden hospedarse hasta 2 personas.

Tips de viaje

Hay distintos tips que te pueden ser útiles, por ejemplo la estancia no es necesario que te quedes en algún hotel que esté sobre la laguna, si vas con presupuesto reducido, puedes quedarte en algún hostal que esté en el pueblo e ir a los balnearios, que tienen muy buenas instalaciones y disfrutarás mucho de la laguna sin tener que pagar demasiado.

Para desplazarte en Bacalar puedes hacerlo caminando, ya que todo está muy cerca.

Es importante que lleves efectivo. Hay un cajero banorte pero es mejor ir prevenidos por cualquier eventualidad.

Otro tip que es el mismo para cualquier actividad ecológica son los bloqueadores. Hay que ser conscientes en su uso, así que te recomiendo leer un poco sobre los bloqueadores biodegradables perfectos para este tipo de viajes.