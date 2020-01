Atracciones que debes conocer si visitas California, Estados Unidos

California es uno de los estados más visitados de Estados Unidos, pues aquí se encuentran Los Ángeles y San Francisco, dos ciudades súper populares entre los viajeros, sin embargo, también puedes encontrar parques temáticos y parques naturales que harán de tu viaje toda una aventura, así que por eso el día de hoy te decimos cuáles son las atracciones que no te puedes perder en California.

No importa si buscas playas, montañas, lagos o hasta pistas de esquí, California es el lugar correcto, pues cuenta con una gran variedad de actividades para todos los gustos y si lo visitas estamos seguros de que te encantará.

ATRACCIONES EN CALIFORNIA

Lo primero que debes de hacer a tu llegada, es recorrer el estado por la Autopista Pacific Coast, te maravillarás con sus hermosos paisajes, lejos del ruido, el ajetreo y la contaminación, sin embargo, esto es tan sólo un plus, ahora sí comenzamos con la lista de atracciones verdadera.

Disneyland

Por supuesto que no podíamos olvidarnos de este maravilloso lugar. No importa la edad que tengas, Disney es siempre un lugar mágico y te hará sentir como un pequeño de nuevo. Disfruta de todos sus parques y súbete a todos los juegos, tómate fotos con los personajes y no te olvides de comer un churro o una pierna de pavo, ¡son deliciosas!

Parque Nacional Redwood

Si eres un apasionado del hiking y la naturaleza, este complejo de parques estatales (Jedediah Smith, Del Norte Coast y Prairie Creek Redwoods) te fascinará. Aquí se respira aire fresco y hay una vista espectacular, se encuentran los árboles más altos del mundo (¡con más de 107 metros de altura!), podrás ver cómo los ríos desembocan en el mar e incluso podrás admirar la majestuosidad del enorme alce de Roosevelt.

Valle de Sonoma

A tan sólo una hora en coche al norte de San Francisco, podrás encontrar las regiones del vino más famosas del mundo, en donde, por supuesto, se producen los vinos más deliciosos y reconocidos de California: Napa y Sonoma.

Estos son perfectos para visitar en cualquier temporada del año, pues cada estación ofrece sus encantos, pero podemos decir que el otoño es una estación bastante ajetreada y el invierno es una muy tranquila.

Parque Nacional de Yosemite

El Parque de Yosemite es uno de los más hermosos que podrás encontrar en Estados Unidos, se encuentra en la cordillera Sierra Nevada de California y es bastante popular por sus impresionantes vistas, sus secuoyas gigantes y antiguas, así como por sus acantilados de granito de El Capitán y Half Dome.

San Diego

San Diego en California de por sí tiene muchas actividades por hacer, es famosa por sus playas, parques y clima cálido, sin embargo, algo que simplemente no puede faltar en tu lista de atracciones por visitar es el gigantesco, magnífico y súper famosos zoológico de San Diego, ideal para pasear todo el día, ver animales y acudir a todos los eventos.

