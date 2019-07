Andrea Mendoza te dice ¿Qué empacar para ir a la nieve?

La travel blogger Andrea Mendoza Galindo en su colaboración para Turismo de laverdadnoticias.com nos da varios consejos para sabes qué empacar para irnos de vacaciones de invierno a la nieve.

Dicen que la ropa de nieve se compra en la nieve. Ajá… ¿y si es la primera vez que vas a la nieve? Para mi primera experiencia en climas helados empacar fue un desastre y encontré que en un país como el nuestro, en el que no nieva, es muy difícil encontrar la ropa adecuada. Lo que más me decían y leía era que te debes vestir por capas y no podría estar más de acuerdo, el secreto está en irte armando de la ropa más pegada a tu piel a la parte más expuesta. Acá el recuento de las capas y dónde comprar lo necesario.

Ropa interior

Algo que puede resultar increíblemente incómodo es traer la ropa interior incorrecta pues encima vestirás al menos tres capas más de tela. Mi recomendación es usar prendas ajustadas para que no se te muevan ni se hagan bolas, pero no apretadas como para necesitar estar acomodándote cada hora.

Los térmicos son indispensables

Algo esencial para sobrevivir es la ropa térmica. Ésta es la capa que irá más pegada a tu cuerpo después de tu ropa interior. Unos buenos térmicos hacen toda la diferencia. Es súper importante mencionar que debe ser ropa sintética, los térmicos de algodón no funcionan para la nieve pues no absorberán la humedad de tu cuerpo. Esta capa debe ser de telas sintéticas.

Ropa térmica.

Calcetines

Definitivamente te harán falta calcetines para nieve. Éstos deben ser largos (arriba del tobillo) y gruesos. Los mejores son los que están hechos de lana. Si eres muy friolento recomiendo usar unos delgados de poliéster y encima los de lana.

Calcetines.

Pantalones

Si vas únicamente a la nieve pero no piensas hacer algún deporte puedes usar sobre los térmicos pantalones de lana o pana. La mezclilla no guarda suficiente calor pero en climas no tan extremos puede funcionar con un buen par de térmicos abajo.

Suéter o sudadera

Para este punto cualquier suéter abrigador que tengas puede funcionar siempre y cuando sea de manga larga y, de preferencia, te cubra el cuello. También funcionan las sudaderas de poliéster sin gorro.

Sudadera.

Pantalones térmicos

Si vas a hacer algún deporte invernal necesitarás sí o sí pantalones impermeables especiales. Estos pantalones no sólo deberán ser resistentes a la nieve y la humedad sino que cuentan con un resorte en la parte de abajo que bloquea el paso entre tu calzado y el mundo invernal.

Pantalones térmicos.

Chamarra

Ésta también debe ser impermeable. Para mí es una de las partes más importantes del atuendo invernal. Además de ser impermeable debe aislar el frío. Las chamarras que venden en cualquier tienda no funcionan, deben ser especiales para nieve o climas fríos. Es probablemente la inversión más costosa que harás si planeas comprarla.

Chamarra para esquiar.

Botas

Otro indispensable son las botas para nieve. Deben tener suela gruesa que aisle el frío pero además deben ser antiderrapantes. Por dentro deben estar acolchadas pero por fuera deben ser muy rígidas. La mayoría de las botas para nieve tienen una etiqueta que indica hasta cuántos grados resisten. Considera que los calcetines que usarás son muy gruesos antes de elegir tu talla, normalmente, se puede elegir medio número más grande.

Botas para nieve.

Bufanda pegada al cuerpo

El frío se filtrará por cualquier lugar que se lo permita. Para este punto recomiendo o usar una bufanda de punto muy grueso y que se pueda ajustar o usar un cuello de poliéster similar a los que usan los alpinistas.

Bufanda.

Gorro que cubra las orejas

A mí me repitieron que el frío entra por la cabeza o por los pies y en la nieve el dicho es cierto. Es necesario un buen gorro que cubra las orejas, lo ideal es que sea tejido de punto grueso o de algún material aislante. Incluso aunque tu chamarra tenga gorro es necesario traer uno adicional.

Gorrito.

Guantes

Los guantes tejidos no son una opción para la nieve. Es indispensable que los guantes sean impermeables y por dentro tengan tela polar. Además, es necesario que sean largos y se ajusten en tu muñeca de manera que el frío no pase. Si eres muy friolento puedes usar doble par.

Guantes.

Adicionales

Algunas personas optan por usar orejeras, sobre todo las que sufren de frío. También puedes comprar warmers, son una especie de parche que se pega en las manos y en los pies y se mantiene caliente por varias horas. Puedes usar también calentadores de piernas sobre tus botas.

Dónde comprar

La mejor y más barata opción es comprar en línea al menos la chamarra, los pantalones de esquiar y las botas. Amazon tiene muchas opciones en cuanto a calidad y precio sin embargo hay que considerar el tiempo de entrega. Los térmicos se pueden comprar en tiendas departamentales siempre y cuando no sean de algodón.

En el caso de los gorros, bufandas y suéteres, sin duda puedes usar los que ya tengas en casa o comprar en cualquier tienda. Los guantes, calcetines y cuello de poliéster se venden en tiendas deportivas o en línea. Los warmers únicamente se consiguen en línea o directo en cualquier supermercado o farmacia del destino a donde vayas.

