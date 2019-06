Andrea Mendoza nos da 13 tips de viaje.

La travel blogger Andrea Mendoza en su colaboración para Turismo de laverdadnoticias.com nos comparte uno de sus tips que nos ayudarán a tener viajes más placenteros.

Es cierto que cada persona empieza a ubicar sus necesidades y gustos a la hora de viajar pero también es cierto que hay muchos errores que cometemos en el proceso de hacernos más hábiles. Para que te saltes algunos inconvenientes, aquí hay 13 consejos para viajar.

1. No documentes si no es necesario

No documentar te ahorra tiempo y dinero. No siempre es necesario llevar miles de mudas de ropa. En muchas aerolíneas cobran las maletas documentadas, así que empacar solo lo necesario te ahorrará dinero que puedes invertir en tu viaje. Además, no documentar te permite llegar más tarde al aeropuerto porque puedes pasar directo a la sala de abordar y te ahorra el tiempo de espera en la banda de equipaje una vez que llegas a tu destino.

2. Si documentas, ten un valor estimado de tus cosas

Si lo tuyo no es empacar ligero o vas a viajar por muchos días y decidiste documentar, procura tener un valor estimado de todo tu equipaje y un número y descripción de los artículos de tu maleta. Al día se pierden millones de maletas en el aeropuerto o no entran en los aviones y las envían en el próximo vuelo con disponibilidad de espacio. En cualquiera de los dos casos, cuando exijas que la aerolínea responda por tu equipaje te harán llenar un formato en el que obligatoriamente te pedirán especificaciones de tus maletas. El proceso es más sencillo y rápido si tienes con certeza el valor de tus pertenencias.

Disfruta tu viaje teniendo la tranquilidad de lo que llevas en tu equipaje.

3. Guarda espacio en tu maleta

Vas a necesitar espacio si haces compras, si te regalan cosas o incluso si la ropa que llevabas de inicio es más grande que la ropa con la regresas a casa. Siempre guarda espacio en tu maleta, tomar está medida te servirá para no pagar exceso de equipaje o incluso para no cargar demasiadas cosas en la cabina del avión.

4. Improvisa pero nunca con el hospedaje

Una cosa maravillosa de los viajes es que te sacan de tu zona de confort. Ir a un lugar que no tenías contemplado o dedicarle más tiempo a algún sitio es increíble pero si hay algo que nunca debes poner en juego es el lugar a donde llegarás a descansar. Siempre es importante tener claro dónde dormirás y saber qué opiniones hay del lugar que elegiste. Investiga y reserva con anticipación de manera que no te lleves sorpresas o tu espacio no estará sujeto a disponibilidad.

5. Empaca pilas recargables

Independiente a cuánto le dure la pila a tu teléfono o a tu cámara, nunca sabes cuánto tiempo pasara hasta que puedas encontrar una toma de corriente. Siempre empaca pilas recargables. Carga tu dispositivos y pilas por las noches de manera que tengas aseguradas 24 horas de batería.

6. Compra pases de autobús y entradas a atracciones por adelantado

Muchos atracciones ofrecen descuentos si compras las entradas por adelantado. Lo mismo sucede con el transporte público de muchas ciudades. Si planeas visitar varios museos en una sola ciudad o usar el metro, busca en línea pases que incluyan varias atracciones o varios viajes. Te saldrá más barato y te permitirá planear mejores itinerarios.

7. Guarda copias de tus documentos, súbelos a tu nube o a un correo

Una de las peores cosas que te pueden pasar en un viaje (además de perder tu equipaje) es perder tus documentos de identificación. Probar tu identidad será necesario para recuperarlos o para que te dejen tomar el avión de regreso a tu ciudad. Siempre lleva copias físicas de tus documentos y guarda copias digitales en un correo o en la nube. De manera que incluso si también pierdes tu celular puedas descargarlas y probar que eres quien dices ser.

Ten en tu teléfono en una nube toda la información.

8. Siempre lleva un traje de baño y un suéter

Incluso aunque vayas a un lugar muy frío o cálido, llevar al menos un traje de baño y un suéter es imprescindible y además ocupan poco espacio en la maleta. El traje de baño te servirá incluso en un lugar frío si decides ir a un spa, un temazcal o utilizar la alberca del lugar donde te hospedas. El suéter es indispensable para no sufrir de frío por el aire del avión, para un cambio de temperatura inesperado o para la espera en el aeropuerto.

9. No cambies tanto dinero

Comúnmente, la gente cambia más dinero del que necesitan en la moneda del lugar al que viajan. Si no lo gastas todo, seguro terminarás perdiendo dinero cuando lo cambies de nuevo a pesos. La mayoría de lugares ya acepta pagos con tarjeta, privilegiar el uso de este método de pago es más seguro. Es decir, si pierdes tu tarjeta puedes llamar a tu banco y cancelarla, si pierdes tu efectivo no habrá forma de recuperarlo.

10. Haz conversiones de dinero

Dicen que el que convierte no se divierte pero es muy fácil perder el control de tus finanzas o hacer gastos innecesarios si no tienes claro cuánto estás pagando por cada cosa. En México estamos acostumbrados a que los precios marcados en etiquetas y menús incluyan IVA, esto no sucede en muchos lugares del mundo por lo que también es indispensable tomar en cuenta que los impuestos no están incluidos en los precios de muchos lugares.

11. Haz una reserva de efectivo en tu moneda y en la moneda del lugar al que viajas

Lo que sí debes de hacer con el dinero en efectivo es reservar un poco para emergencias, últimas compras en el aeropuerto o incluso para cuando regreses de tu exploración. Guardar un poco de dinero para el último día de tu viaje puede hacer la diferencia para un imprevisto.

12. Ten cuidado con el agua

Una de las enfermedades más comunes adquirida por las personas que viajan es, precisamente, la famosa diarrea del viajero. Procura tomar agua embotellada, incluso si en el lugar al que viajas el agua corriente es potable. El PH del agua no es igual en todo el mundo, tu cuerpo está acostumbrado a un tipo de PH que puede variar en otros lugares y como consecuencia puede provocarte malestares estomacales.

13. No compres tantos souvenirs

Muchos souvenirs (por no decir la mayoría) son genéricos y ni siquiera están hechos en el lugar que visitas. La mayoría de artículos que venden en tiendas son resultado de la producción en masa. Sé cuidadoso a la hora de comprar souvenirs, es más recomendable comprarle a un productor local que llevar como recuerdo algo hecho en China.