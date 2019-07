Andrea Mendoza nos cuenta sobre Celestum, el hogar de los flamencos| RICARDO LOPEZ

La travel blogger Andrea Mendoza Galindo en su colaboración para Turismo de laverdadnoticias.com nos cuenta lo que podremos encontrar si vamos de vacaciones a la Península de Yucatán.

Celestún está a 90 kilómetros de Mérida y tiene una de las reservas de flamencos más espectaculares. En el camino hacia Celestún está Kinchil, un pueblo en el que las casas típicas mayas son el común denominador, y si bien es un lugar tradicional, vale completamente la pena, al menos en la lejanía, admirar las chozas blancas con techos de paja.

Luego de ver los maravillosos paisajes y tomar un montón de fotos salí de la camioneta para adentrarme no sólo en el calor del lugar, sino en una ría que me conduciría hasta los manglares. Desde entonces, y a pesar de los litros de repelente que se posaban sobre mi cuerpo, los mosquitos empezaron a tener un festín en mi piel. Cuando por fin bajé de la lancha me adentré junto con un grupo en uno de los manglares, mientras surcaba la espesura de las plantas escuchaba zumbido de las cigarras que cada vez se hacía más fuerte.

Maravilloso paseo por Celestum.

Después me alcanzó una especie de olor a podrido, según el guía, el olor provenía del lodo azufrado que, además de proveer minerales ideales para tener una piel hermosa, era la señal de que había llegado a mi destino.

Paré, subí la mirada y a mis ojos llegaron un montón de manchas rosas, eran decenas de flamencos que sin advertir mi presencia se levantaban majestuosos. Los animales en la plenitud de su libertad forman un muro que no es molestado por nada.

La vista perfecta de los flamencos en Celestum.

Unos metros más adelante la balsa esperaba para hacer otra parada, esta vez en un ojo de agua. Algo me advirtieron los lugareños que me vieron bajar de la lancha llena de piquetes de mosco: en cuanto mis pies volvieran a tocar tierra debía correr al agua y echarme en ella sin más ni más.

Les hice caso, dejé mis cosas tiradas en la orilla y corrí a sumergirme en el líquido cristalino. Unos minutos más tarde salí y volví a tomar la lancha de regreso a la camioneta, para la próxima parada necesitaba tener la disposición de consentir a mi estómago.

Recorrido por Celestum.

Tras un pequeño trayecto en autopista, pero todavía con el pelo mojado, nos detuvimos en La Palapa, un restaurante de mariscos que tiene de fondo el mar apacible. Y aunque mi hambre me incitaba a permanecer en la mesa hasta que mi orden de camarones empanizados llegara, me ganó la ansiedad por sumergirme en el tranquilo oleaje de la playa. Después de todo, si ya había nadado en las aguas dulces de Celestún, ¿por qué no nadar también en sus aguas saladas?

