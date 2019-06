Actividades que puedes realizar si viajas a Miami: Andrea Mendoza

Actividades que puedes realizar si viajas a Miami: Andre Mendoza.

La travel blogger Andrea Mendoza Galindo en su colaboración para Turismo de laverdadnoticias.com nos comparte algunas actividades que nos ayudarán a organizarnos si viajamos a la ciudad de Miami.

CAMINAR EN SOUTH BEACH

Uno de los barrios más icónicos del destino es South Beach. Ahí la atención tal vez se pose, de primera mano, sobre los autos nada discretos que engalanan las calles o sobre los cuerpos que, por el calor característico de la región, desfilan desprovistos de ropa pesada. Sin embargo, una mirada más exquisita podrá notar que los edificios de esta zona tienen una arquitectura muy particular, que sólo con observar sus estructuras es posible hacer un viaje en el tiempo e ir directamente a la época en que el cine retrataba la mafia.

Y aunque el esplendor del art déco se aprecia durante el día, no se compara con la noche. Los edificios se preservan para mantener, en la medida de lo posible, su diseño original. En esta zona no hay edificaciones muy altas y no se permite la invasión de construcciones nuevas que desentonen con la identidad arquitectónica que lleva forjándose casi 100 años.

DAR UN PASEO EN WYNWOOD

En general, el espíritu del arte emana de las calles, se siente cómo permea una constante búsqueda de identidad cultural. Wynwood es el barrio que se conoce como el distrito artístico de la ciudad. Al adentrarse en las calles, una explosión de color pega en los ojos y, en cada virar de esquina, un mural de dimensiones gigantescas se abre paso. En una que otra ocasión, un café o una tienda de algún diseñador nuevo aparece como un oasis para descansar del sol que no para de iluminar.

HACER SHOPPING EN LINCOLN ROAD

Una clásica calle para caminar es Lincoln Road, que es exclusiva para peatones. Está llena de bares, restaurantes y tiendas, e incluso para la gente que no es adepta a las multitudes, vale la pena sumergirse en el abanico cultural que alberga esa avenida. Sobre Lincoln Road se encuentra Juvia, el restaurante que se precia de tener la mejor vista de Miami Beach. Para ir es necesario hacer reservación y aunque, en efecto, tiene una maravillosa panorámica de la ciudad, los precios no son exorbitantes y la comida es exquisita.

SALIR DE NOCHE EN OCEAN DRIVE

Para experimentar la clásica vida nocturna y mezclarse tanto con turistas como con locales, nada mejor que la calle Ocean Drive, que tiene desde bares de hip hip como Voodoo, hasta grandes salones de salsa como Mango’s. El ambiente es relajado y el dress code poco ostentoso, la actividad de todos los lugares termina alrededor de las tres de la mañana.

ANTREAR COMO LOCAL

Pero para fiestear con locales los dos lugares más famosos son Ora, sobre la avenida Collins, y Mr Jones, en Lincoln Road. Ambos tienen un código de vestimenta más estricto y, a diferencia de Ocean Drive, son menos concurridos por turistas o gente que va de paso. Eso sí, está asegurado que, al menos, podrás quedarte hasta las 6 de la mañana. Para ir es necesario hacer reservación y, en la mayoría de los casos, deberás pagar cover para entrar.