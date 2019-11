AZULIK: En Tulum, un concepto único en el mundo| BORG NINO

Con un diseño que evoca a las formas de la naturaleza y genera así una estética biomórfica de caminos elevados que se funden con árboles de la selva maya, AZULIK Tulum se ha vuelto un referente obligado para los visitantes de la Riviera Maya.

A orillas del Mar Caribe, al inicio de la zona hotelera de Tulum, este sitio invita a sus huéspedes a vivir una experiencia alejados del caos de la vida cotidiana para poner atención a sus sentidos en una estancia que los lleva a desconectarse de todo para reconectarse consigo mismos.

Lugar perfecto para alejarse del caos diario.

Villas mirando al mar donde la luz de los espacios es únicamente natural y por las noches provista por velas, hospedan a viajeros que reconocen un lugar único en su especie, en los detalles de diseño interior y las estructuras arquitectónicas hechas a mano.

AZULIK es un universo que se contiene a sí mismo y que, bajo sus tres pilares fundamentales: arte, ancestralidad y naturaleza, lleva de la mano a sus adeptos a experimentar la coexistencia con el entorno.

Arte, ancestralidad y naturaleza.

Una de las premisas esenciales del lugar es fundirse con el entorno, respetándolo y asumiendo su precedencia; se honra a los árboles porque (según las palabras de Roth: la mente creativa y fundador del proyecto) ellos llegaron mucho antes que los seres humanos y generaron un sistema cooperativo del cual la humanidad tiene mucho que aprender.

Una gran parte de esa perspectiva armoniosa y respetuosa del ecosistema, está vinculada a la recuperación de la sabiduría de comunidades originarias; la ancestralidad de sus rituales en los que la sacralidad de todas las formas de vida era honrada.

Azulik: Viento azul.

Siguiendo esta lógica de conocimiento heredado, comunitario, AZULIK -que quiere decir Viento (IK) Azul- busca generar en sus visitantes una suerte de vínculo consigo mismos y con otros, este es el mensaje de la autoproclamada Tribu del Viento Azul.

Poco a poco han generado aliados y adeptos; desde celebridades, artistas y líderes culturales hasta empresarios y filántropos de talla internacional, que comparten la búsqueda de un estilo de vida más sustentable que privilegie paralelamente el diseño y el arte.

Este reconocimiento ha significado para AZULIK Tulum tener la segunda cuenta de hotelería con más seguidores de Instagram en el mundo, con un millón de followers.

Su estética distintiva y su mensaje de respeto medioambiental le han merecido además múltiples premios a nivel internacional que reconocen también su metodología constructiva que desafia las convenciones arquitectónicas: en AZULIK se construye de arriba hacia abajo, los detalles son hechos a mano por artesanos locales usando bejuco y para generar las estructuras no se talan árboles, ni se usa maquinaria.

Detalles hechos a mano por artesanos locales.

En Nueva York, la revista Architizer otorgó a Roth Architecture “la firma bajo la cual el equipo de arquitectura de AZULIK desarrolla distintos proyectos” el premio de 2019 en la categoría Architecture + Wood; en China, recibieron el Idea Tops: International Space Design Award y en Inglaterra recientemente se les seleccionó como el Overall Winner del International Design Excellence Award, organizado por la Society of British and International Interior Design.

Además de los reconocimientos en cuanto a arquitectura y diseño, AZULIK ha llamado la atención de medios como TIME, que colocó a SFER IK, su museion de arte contemporáneo en su lista de los 100 greatest places to visit 2019.

