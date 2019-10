¿A qué países pueden viajar los mexicanos sin visa?

De los 194 países soberanos y reconocidos por la ONU, México ocupa el número 23 entre los que tienen una mayor cantidad de accesos sin visa, pues en total, de acuerdo con la Henley Visa Restrictions Index 2015, los mexicanos con pasaporte podemos visitar un total de 133 países, ¿sabes cuáles son?

Si ya comienzas a planear tus siguientes vacaciones, es importante que conozcas cuáles son los países que puedes visitar sin visa y por ello a continuación te compartimos la lista, no sin antes darte algunos consejos, claro.

¿A qué países pueden viajar los mexicanos sin visa?

Consejos para salir de México

- No importa si el destino que eliges no requiere visa, por lo general, todos los países del mundo solicitan un pasaporte con al menos 6 meses de vigencia, así que si aún no lo tienes, ¡tramítalo!

- Siempre deberás de contar con un motivo de viaje, es decir: visitar un familiar, acudir a una conferencia o simplemente ir vacaciones.

- Deberás comprobar que no te quedarás indefinidamente en el país, por ejemplo con tu boleto de avión de regreso.

- Nunca compres un boleto de avión sin antes haber averiguado cuáles son los requisitos migratorios, pues aunque sepas que dicho destino no requiere visado, en muchas ocasiones debes solicitar un permiso o tarjeta de turista, así qeu consulta siempre los portales de los organismos oficiales.

Países que pueden visitar los mexicanos SIN VISA

AMÉRICA

AMÉRICA

Anguila - 3 meses

Antigua y Barbuda - 6 meses

Argentina - 90 días

Aruba - 4 meses

Bahamas - 3 meses

Barbados - 30 días

Belice - 30 días

Bermudas - 3 meses

Bolivia - 3 meses

Brasil - 3 meses

Chile - 90 días + $23 dólares a la llegada

Colombia - 90 días

Curazao - 30 días

Costa Rica- 90 días

Cuba - La visa se expide a la llegada con tarjeta de turista y tiene una validez por 30 días

Dominica - 21 días

Ecuador - 90 días

El Salvador -90 días + $10 dólares a la llegada

Granada - 3 meses

Groenlandia - 90 días

Guadalupe - 90 días

Guatemala - 90 días

Guyana - Visa válida por 30 días expedida a la llegada sólo con carta de invitación

Guayana Francesa - 90 días

Haití - 3 meses

Honduras - 3 meses

Islas Caimán - 3 meses

Islas Turcas y Caicos - 3 meses

Islas Vírgenes Británicas - 3 meses

Jamaica - 90 días

Martinica - 3 meses

Montserrat - 3 meses

Nicaragua - 90 días

Panamá - 90 días

Paraguay - 90 días

Perú - 90 días

República Dominicana - Tarjeta de turista válida por 30 días expedida al llegar + $10 dólares

San Cristóbal y Nieves - 3 meses

Santa Lucía - 6 semanas

San Pedro y Miquelón - 90 días

Surinam - Visa válida por 60 días expedida a la llegada y sólo con autorización pre-aprobada del gobierno surinamés

Sint Maarten - 90 días

San Vicente y las Granadinas - 1 mes

Trinidad y Tobago - 90 días

Uruguay - 90 días

Venezuela - 90 días

ASIA

ASIA

Armenia - Visa válida por 120 días expedida a la llegada por AMD 15.000

Bangladesh - Visa válida por 30 días expedida a la llegada por viajeros de negocios con una carta de invitación

Baréin - Visa válida por 2 semanas expedida a la llegada o electrónicamente (eVisa) por BD 25.0011

Birmania - Visa válida por 28 días expedida electrónicamente

Camboya - Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $30 dólares

Corea del Sur - 90 días

Filipinas - 30 días

Georgia - 90 días

Hong Kong - 90 días

India - Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días

Indonesia - Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $35 dólares

Irán - Visa válida por 14 días expedida a la llegada por €55 euros

Israel - 3 meses

Japón - 3 meses

Jordania - Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por JOD 10

Kirguistán - Visa válida por 1 mes expedida a la llegada (tasa variable $40 o 100 dólares)

Laos - Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $30 dólares

Líbano - 1 mes

Macao - 30 días

Malasia - 1 mes

Maldivas - 30 días

Nepal - Visa válida por 15, 30 ó 90 días expedida a la llegada por $25, 40 y 100 dólares respectivamente

Singapur - 30 días

Sri Lanka - 30 días visa electrónica

Tayikistán - Visa válida por 15 días expedida a la llegada

Timor Oriental - Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $30 dólares

Turquía - Visa gratuita expedida electrónicamente (una sola entrada)

EUROPA

EUROPA

Espacio Schengen- 90 días

Albania - 90 días

Alemania - 90 días

Andorra - 90 días

Austria - 90 días

Bélgica - 90 días

Bosnia y Herzegovina - 90 días

Bulgaria - 90 días

Chipre - 90 días

Croacia - 90 días

Dinamarca - 90 días

Eslovaquia - 90 días

Eslovenia - 90 días

España - 90 días

Estonia - 90 días

Finlandia - 90 días

Francia - 90 días

Gibraltar - 90 días

Grecia - 90 días

Guernsey - 6 meses

Hungría - 90 días

Irlanda - 3 meses

Islas Feroe - 90 días

Isla de Man - 6 meses

Islandia - 90 días

Italia - 90 días

Jersey - 6 meses

Kosovo - 90 días

Letonia - 90 días

Liechtenstein - 90 días

Lituania - 90 días

Luxemburgo - 90 días

Macedonia - 90 días

Malta - 90 días

Moldavia - Visa expedida electrónicamente

Mónaco - 90 días

Montenegro - 90 días

Noruega - 90 días

Países Bajos - 90 días

Polonia - 90 días

Portugal - 90 días

República Checa - 90 días

Rumania - 90 días

Reino Unido - 6 meses

San Marino - 90 días

Serbia - 90 días

Suecia - 90 días

Suiza - 90 días

ÁFRICA

ÁFRICA

Botsuana - 90 días

Burundi - Visa expedida a la llegada por $90 dólares

Cabo Verde - Visa expedida a la llegada

Comoras - Visa expedida a la llegada

Costa de Marfil - Visa expedida electrónicamente

Egipto - Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $20 dólares

Etiopía - Visa expedida a la llegada por 3 meses ($20 dólares)

Guinea-Bissau - Visa válida por 30 días expedida a la llegada

Kenia - Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por $50 dólares

Madagascar - Visa válida por 90 días expedida a la llegada por MGA 140.000

Marruecos - 3 meses

Mauritania - Visa válida por 30 días expedida a la llegada

Mayotte - 90 días

Mozambique - Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $25 dólares

Reunión - 90 días

Ruanda - Visa expedida electrónicamente

Santo Tomé y Príncipe - Visa expedida electrónicamente

Senegal - Visa expedida electrónicamente

Seychelles - 1 mes

Somalia - Visa válida por 30 días expedida a la llegada sólo si obtiene una carta de invitación expedida por un patrocinador y se ha presentado al Departamento de Inmigración del aeropuerto al menos 2 días antes de la llegada.

Tanzania - Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por $50 dólares

Togo - Visa válida por 7 días expedida a la llegada por XOF 10.000~35.000

Túnez - 90 días

Uganda - Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por $50 dólares

Yibuti - Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por DJF 5.000

Zambia - Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por $50 dólares

Zimbabue - Visa expedida electrónicamente

OCEANÍA

OCEANÍA

Australia - Visa expedida electrónicamente

Fiyi - 6 meses

Islas Cook - 31 días

Islas Marshall - 30 días

Micronesia - 30 días

Niue - 30 días

Nueva Caledonia - 90 días

Nueva Zelanda - 3 meses

Palaos - Visa válida por 90 días expedida a la llegada por $100 dólares

Papúa Nueva Guinea - Visa válida por 60 días expedida a la llegada por 100 (turismo) o 500 (negocios) PGK

Polinesia Francesa - 90 días

Samoa - 60 días

Tuvalu - 1 mes

Vanuatu - 30 días

Wallis y Futuna - 90 días

