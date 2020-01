¿A qué lugares VIAJAR en cada mes del año este 2020?

En Año Nuevo, muchos se proponen viajar por el mundo y vivir nuevas experiencias, sin embargo, a veces no sabemos ni por dónde comenzar, y si bien conocer las mejores fechas y horarios para comprar vuelos baratos podría darte una idea, a continuación te recomendamos los destinos perfectos para viajar en cada mes del año.

ENERO

Resguárdate del frío y disfruta de las playas más hermosas de México en Cancún y Riviera Maya; olvídate de todo y de todos en un hotel todo incluido y comienza el año con el pie derecho. Refréscate en las aguas cristalinas del mar y practica deportes acuáticos. ¡Vive una experiencia como ninguna otra y diviértete con su excelente vida nocturna!

FEBRERO

Por supuesto que febrero es el mes ideal para viajar al destino más romántico del mundo; sí, podrá ser un cliché, pero estamos seguros de que te encantará. Admira la Torre Eiffel, navega por el sena, visita el muro del amor y disfruta de la exquisita repostería francesa a lado de tu media naranja. Lo mejor de todo es que es temporada baja, pero eso sí, ten cuidado con las bajas temperaturas.

MARZO

Si quieres irte de fiesta, ¿qué mejor que enfiestarte en una de las celebraciones más importantes de Europa? En marzo se celebra el Día de San Patricio o St Patrick’s Day en Irlanda y es una de las fiestas más locas y divertidas de todas. Hay música, bailes y desfiles.

ABRIL

No hay mejor fecha para admirar los hermosos campos de tulipanes en Amsterdam que en abril. Este es considerado el mejor mes para viajar a Holanda pues sin duda podrás encontrarte con un ambiente festivo en la ciudad. Visita el Rijksmuseum, la casa de Ana Frank o el Museo van Gogh.

MAYO

Si bien el verano es una de las mejores fechas para visitar Barcelona, en mayo podrás disfrutar de un clima relativamente cálido, pero sin los tumultos propios de la temporada alta. Si lo visitas, no te puedes perder admirar la Sagrada Familia, el Muro del Beso, el icónico Park Güell y el Parque de atracciones Tibidabo.

JUNIO

Junio es un excelente mes para visitar Rusia, así que si lo haces, prepárate para sorprenderte con la Plaza Roja, el Teatro Bolshói, la Catedral de San Basilio en Moscú y el Kremlin. Asimismo, si visitas San Petersburgo, no te olvides de conocer el Museo del Hermitage, el Palacio Peterhof y la Catedral de Kazán, sólo por mencionar algunos.

JULIO

Si quieres desconectarte de los deberes y de la ciudad, relájate y vive un verano inolvidable en las hermosas playas de La Habana, Cuba. Enamórate de las puestas de sol en el malecón, baila y escucha música en vivo en el Gato Tuerto, el Tropicana o el Cabaret Parisien, y simplemente disfruta de todo lo que la ciudad tiene por ofrecer.

AGOSTO

En agosto, a pesar de que ya se está terminando el verano, es una excelente temporada para disfrutar de los hermosos paisajes de Toronto, puesto que goza con cielos azules y despejados, además las temperaturas ya no son tan bajas y es posible disfrutar de prácticamente cualquier actividad al aire libre.

SEPTIEMBRE

Si eres amante del vino, no cabe duda de que septiembre es el mejor mes para visitar Baja California, específicamente Tijuana, en donde se lleva a cabo la Vendimia. Visita algunas de las vinícolas más importantes de México y de paso disfruta de la hermosa playa.

OCTUBRE

Si lo que buscas es divertirte como niño, octubre es el mejor mes para visitar Walt Disney World Resort, puesto que el clima es agradable, es temporada baja, los precios bajan y no hay tantísima gente, así que puedes disfrutar como se debe del parque y lo mejor de todo, ¡con un ambiente Halloweenesco!

NOVIEMBRE

Ya comenzamos el frío de nuevo, pero no cabe duda de que noviembre es un mes increíble para visitar y descubrir el hermoso Londres. Puedes comenzar la aventura en el gran London Eye, caminar hasta el puente de Westminster, conocer el Big Ben y por supuesto visitar a la Reina Isabel en el Palacio de Buckingham.

DICIEMBRE

Por último, no hay mejor lugar para concluir el 2020 que en Nueva York. Aquí se viven las fiestas navideñas más emblemáticas, puesto que hay villancicos y ejércitos de Santas por doquier, asimismo, la ciudad entera está decorada y se vive un ambiente simplemente fantástico, no obstante, debes de hacer tu reservaciones con anticipación, así que no lo pienses mucho.

