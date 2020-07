10 tips para viajar a la Antártida, anécdotas de viajeros

Wish list Wednesday, I’ll let the video do the talking!!! Would you add this to your wish list? #ultraluxury #elegance #seabourn #Extraordinaryworlds #voyage #cruise #curatedvoyages #oceanfrontedsuits #venturesbyseabourn #zodiac #drandrewweil #antartica #patagonia #photography #wildlife #sirtimrice #kayak #wondersoftheworld #wondersofnature #WishlistWednesday

Una publicación compartida por SDM with Not Just Travel (@sdminspirations) el 15 de Jul de 2020 a las 10:08 PDT