10 tips para que viajes como experto

¿Cómo le hace para llevar tantas cosas en una maleta tan chiquita? ¿por qué siempre se entera de ofertas y yo no? ¿cómo supo de ese lugar que nadie conoce? Si te has hecho estas y otras preguntas similares, es porque no te has dejado asesorar por los expertos, por ello hoy les ofrecemos 10 tips para viajar como experto que el metabuscador Viajala nos recomienda.

Las ziploc son tus mejores amigas: Estas bolsas son claves para viajar, puedes llevar de manera organizada tus implementos de aseo, joyas, cargadores. Además, son perfectos para el traje de baño que no alcanzó a secarse.

Las mejores amigas.

Enrolla tu ropa al empacarla: no solo se arruga menos sino que ocupa menos espacio. En Viajala, además te recomendamos aprovechar el interior de tus zapatos para guardar objetos que se puedan romper o calcetines. Así se maximiza el espacio de tu maleta.

Enrolla la ropa.

Viajar en grupo: Actualmente la mayoría de las aerolíneas cobran por documentar, pero si viajas en grupo o con tu pareja, no todos tienen que hacerlo. Pueden llevar una sola pieza de equipaje con los líquidos, objetos pesados.

Documentar.

Bebidas alcohólicas: ¿Vas a visitar amigos y te encargaron una botella de tequila o mezcal? Lo primero que debes revisar es el número de litros de alcohol que puedes sacar del país y llevar a otro. Y luego, para no tomar riesgo, la mejor opción es envolver las botellas en pañales, son gruesos y disminuyen el riesgo de que se rompan pero incluso si llega a pasar, el pañal absorberá el líquido.

Transportar bebidas en los viajes.

Protege tus documentos: antes de viajar, escanea tus documentos de identidad, pasaporte y tarjetas de crédito y débito. Ten estos archivos en la nube, para que en caso de una emergencia, puedas acceder a ellos sin problema.

Regístrate para recibir ofertas: en muchos portales, incluyendo Viajala, puedes suscribirte para recibir alertas cuando la ruta que quieres se encuentra en oferta. Además, compara las distintas opciones tanto de hotel como de vuelo para asegurarte que encontraste la mejor opción.

En el primer día de viaje ve al súper: Tal vez no parezca la mejor actividad para hacer pero te permitirá ahorrar mucho y es una gran forma de conocer la cultura local. Compra snacks con alto contenido en proteína para cuando te de hambre como nueces y cacahuates; frutas como manzanas, peras y bananos son fáciles de cargar y duran varios días

Has compras en el supermercado para economizar.

Ahorrar: Si vas a ir de una ciudad a otra, una opción para ahorrar en el hospedaje es tomar un bus o tren nocturno.

¡Lee todo!

Desde la compra de los boletos de avión, hasta la reserva de tu hotel, pasando por los toures que vayas a tomar, revisa a detalle las políticas de cancelación y qué incluye la tarifa.

Compra con anticipación: Si vas a ir a un lugar muy turístico, revisa los hoteles de negocios, ya que suelen tener baja ocupación en las temporadas altas y fines de semana, por lo que hay posibilidad de que encuentres una buena tarifa.

