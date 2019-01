iPhone dirá adiós a las pantallas LCD este año

La realidad es que Apple se está preparando para dejar atrás a los paneles LCD en sus iPhones de forma definitiva y dar ese salto que significaría la entrada a la tecnología en las pantallas OLED de manera completa en lo que a sus smartphones se refiere. Sin embargo, distintas personas afirmaba que sería el año en curso cuando la empresa de Cupertino realizara el cambio de dinámica, todo parece indicar que finalmente no será hasta el siguiente año cuando veamos esto pasar.

Lo da a conocer The Wall Street Journal citando a fuentes cercanas con los planes de la empresa. Esto podría representar que este año Apple considera hacer una presentación de una segunda versión del iPhone XR, el colorido modelo integrado el anterior mes de septiembre que lleva el formato estético del iPhone X y XS, pero con algunas particularidades que lo colocan por abajo de la línea premium, entre las que está el panel LCD.

A la actualidad este no es, sin embargo, el único smartphone de la compañía que posee mencionada tecnología en su panel, sino que también están los iPhone 8, 8 Plus, 7 y 7 Plus también disponen todos ellos de pantallas LCD. A pesar de que al día de hoy siguen también en el catálogo de Apple, es posible que con la aparición de la próxima generación varios de estos dejen de comercializarse por los canales oficiales.

Perjudicará a empresa nipona

El traslado de Apple al OLED provocará significativo daño a la nipona Japan Display, una compañía especializada en la fabricación de paneles LCD que posee a Apple como uno de sus principales clientes. La futura baja demanda de esta tecnología por parte de la tecnológica norteamericana, a lado del menor índice de ventas que parece haber sufrido el iPhone XR, un caso que está apoyado por distintos proveedores de la firma, así como en los últimos movimiento de ésta en relación a la disminución de precio de esta terminal en China, cuya desaceleración ha causa una corrección en los resultaos fiscales de la empresa encabezada por Tim Cook, han acabado en una situación que podría ser crítica para el fabricante de pantallas.

La propia se encontraría en busca de completar un acuerdo con distintas compañías que trasladarían a Japan Display a vender el 30% de la empresa por cerca de 550 millones de dólares. El siguiente mes de marzo termina el año fiscal de la empresa y será entonces cuando sea posible cuantificar un descenso en los ingresos que se antoja notable. En el anterior ejercicio, terminado el mes de marzo de 2018, más de la mitad de los ingresos del fabricante procedían de las ventas de Apple.

