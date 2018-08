Your Phone: sincroniza tu Android con Windows 10

Compartir contenido entre un teléfono Android y un ordenador Windows no es una novedad, ya que diversas aplicaciones de terceros ofrecen este servicio, sin embargo Microsoft ha creado su propia herramienta desde mayo, que durante los últimos meses estaba en fase de prueba, y ahora anuncia que la versión beta de Your Phone ya está disponible para todo el público.

La aplicación de Microsoft va más allá de compartir contenido multimedia entre los aparatos, ya que también tendrá la función de compartir información relevante del teléfono móvil a la PC, este es el caso de las notificaciones y mensajes de texto, aunque estas podrían llegar hasta la versión final de Your Phone.

Entre las herramientas que se encuentran disponibles en la versión beta, está el acceso a las fotografías del teléfono celular para ser usadas dentro de las aplicaciones de la computadora, como Microsoft Office. Para utilizar esta herramienta es necesario contar con la última versión (Creators Update) de Windows 10, una actualización que se puso disponible el pasado abril.

Acercade la disponibilidad de Your Phone en iOS, algunos medios confirman que sí están desarrollando una versión para el sistema operativo de los productos Apple, pero que esta llegará después.

Microsoft señala que las funciones de Your Phone estarán limitadas, en comparación con las herramientas disponibles en Android debido a restricciones presentes en iOS. Por lo que no será posible ver las notificaciones del iPhone en una PC y tampoco se podrán sincronizar los mensajes.

Ya puedes descargar la versión beta de Your Phone. Ten en cuenta que no es la versión final de la aplicación por lo que es posible que te encuentres con algunos errores que se solucionarán posteriormente. Hasta el momento no hay una fecha oficial para el lanzamiento de la versión final.