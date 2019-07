Xiaomi anuncia los Mimoji, una copia a los Memoji de Apple

Xiaomi cuenta con un amplio historial de copias a Apple, comenzando por ejemplo por el diseño de sus dispositivos móviles que integran el notch del iPhone X hasta otros muchos aspectos del software. Actualmente Xiaomi lo ha repetido con la presentación de sus Mimoji, una copia más de los Memoji de Apple, que hasta en el nombre han tenido que ser poco originales.

Todos los fanáticos de Apple se han quedado con la boca abierta de sorpresa al ver los nuevos Mimojis que han anunciado en Xiaomi con su nuevo móvil. Para utilizar estos interesantes emoticonos animados se explota la cámara frontal de 32 MP que tiene la capacidad de identificar las expresiones faciales de los usuarios trasladándolas a los emojis animados.

Los Mimoji se parecen mucho a los Memoji de Apple, ya que también los podemos personalizar con complementos como sombreros, auriculares, gafas, entre otros.

No hay explicación de estas copias, y se les ha llamado así porque de forma evidente el nombre también ha sido calcado, modificando solamente una vocal, usando Mimoji, cuando los de Apple fueron nombrados como Memoji.

Estos Mimojis no hay duda que no tienen mucha distinción con lo de Memoji pues se encuentran pocas diferencias. La realidad es que en el funcionamiento de captación de las expresiones faciales parece que trabaja algo peor que en el caso de iOS, ya que el sistema de cámaras delantera pese a que posee mejor resolución, no integra la misma tecnología.

Se han presentado otros casos de plagio donde vemos por ejemplo los AirDots, que fueron plagio de los AirPods.