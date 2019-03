Xbox One sin lector de discos saldrá en mayo

En 2018 apareció la primera información acerca de Xbox Maverick, una variante de la Xbox One que tendría su llegada al mercado sin lector de discos. Desde ese tiempo no teníamos más datos sobre esto, no obstante, actualmente el portal Windows Central publicó otros detalles importantes que nos señalan su inminente lanzamiento.

De acuerdo al reporte, la consola comenzará su etapa de reservas en abril, y será hasta inicios de mayo que se pondrá a la venta en tiendas. El hardware tendrá el nombre de Xbox One S All-Digital Edition, encontrándose disponible en la mayoría de países donde la marca posee presencia en la actualidad. Sería un hecho de gran importancia, ya que por primera ocasión Microsoft apostaría completamente por el formato digital de videojuegos.

El producto aprovecharía Xbox Game Pass, servicio que hace posible ingresar a un catálogo digital de más de 100 títulos. Hasta han añadido juegos como Sea of Thieves y Crackdown 3 el mismo día de su lanzamiento físico. La estrategia de los de Redmond es aumentar la oferta disponible, tanto desarrollos propios como de terceros, para atraer la atención de más jugadores.

No hagamos a un lado que se aproxima xCloud, una plataforma de videojuegos en streaming en la que todavía colabora Microsoft. Es muy posible que, una vez mandada la versión final, también se encuentre disponible en la Xbox One S All-Digital Edition. Lamentablemente, por ahora no existe información acerca del precio o las especificaciones técnicas de la consola.

La misma fuente indica que llegará una consola con diseño de Fortnite, el battle royale con más popularidad del ahora. Sin embargo, no se conoce si hablamos de la Xbox One S All-Digital Edition, de la versión normal o la Xbox One X. Es fundamental comentar que toda la información no ha sido confirmada, así que lo mejor es aceptarla con tranquilidad.