Xbox Maverick, la versión económica de Xbox One

Una nueva consola sin lector externo de Xbox One llegaría para este 2019 según las últimas filtraciones, ampliando aún más el ecosistema que se coloca como uno de los más grandes en la actualidad.

La Xbox Maverick reformaría la infraestructura de Xbox One, eliminando el lector externo, reduciendo costos de producción y ofreciendo, a cambio, un precio más bajo para el consumidor.

Pese a la ausencia del lector de discos, Maverick tendría una composición similar a la de Xbox One S, manteniendo la potencia, aunque cabe la posibilidad de que otros componentes no esenciales se omitan. Su estructura general no estaría afectada, ni la calidad de los juegos de Xbox One y Xbox 360, que se verían iguales que en la anterior consola.

Además, Microsoft estaría lanzando dos programas al mismo tiempo que la consola. Uno sería de "disco a digital" permitiendo que los usuarios de Xbox puedan hacer la transición al nuevo sistema. El segundo juego sería un sistema de “conector digital”, con el que los usuarios podrán vincularse con servicios online.

Windows Central apunta que el Xbox Maverick estaría llegando con un novedoso programa de intercambio. Esta iniciativa pretende que los usuarios intercambien sus copias físicas por licencias digitales, facilitando el cambio hacia el formato digital más sencillo y barato. Xbox Maverick también incluiría ciertos servicios de base con la consola. A través de Roma, nombre en clave de un nuevo proyecto, Microsoft ofrecería esta consola con servicios como Xbox Live Gold o Xbox Game Pass de base.

Acerca del precio, el portal arroja unos 199 dólares o menos. La consola tendría como objetivo dirigirse a un público casual, algo que lograría a un precio más que competitivo.