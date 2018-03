WhatsApp y los trucos para que no te descubran una infidelidad

Hoy en día gran parte de las infidelidades amorosas tienen algo que ver con whatsApp, el principal canal de comunicación instantáneo.

WhatsApp nos permite estar en contante comunicación con cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Comunicarse con un amigo, familiar, pareja y/o amante es cosa sencilla utilizando WhatsApp, esta característica permite a las personas infieles estar en contacto con su amante a través de mensajes de texto, voz o video llamadas.

Sin embargo también para aquellos que se sienten traicionados es muy lógico pensar que whatsApp sea el medio por el que dicha infidelidad se esté fomentando y que las parejas que están siendo infieles se están comunicando constantemente.

¿Crees que te están siendo infiel?

Aquí te contamos un truco que te puede ayudar a resolver tus dudas, sobre todos si sospechas que tu pareja te está siendo infiel, así que pon atención:

1. Abre WhatsApp y entra a “Configuración”

2. Selecciona “Datos y almacenamiento”

3. Ve “Uso de almacenamiento”

La aplicación te mostrará los contactos y grupos que con frecuencia le escriben a tu pareja, mismos que estarán ordenados de más a menos; es decir, en el número 1 verás el nombre de la persona que más le escribe.

¿Quieres más? Haz clic en cada contacto que aparece y descubre cuántos mensajes han sido intercambiados, así como todo el contenido multimedia.

Toma en cuenta que este truco de whatsApp puede revelarte cosas que muy reveladoras que te afecten emocionalmente o que te hagan tomar una decisión en tu relación de pareja.

Y no te preocupes, porque este truco aplica para iOS y Android. ¿Te atreves a probar?

¿Eres infiel y lo quieres ocultar?

Si por el contrario eres tú el que está siendo infiel entonces seguramente no quieres que otras personas vean tus conversaciones en WhatsApp, por lo que entonces tienes que hacerte experto en ocultar tus chats.

Un chat oculto no es imposible que la otra persona pueda encontrarlo, pero sí es un poco más complicado y no todos saben que existe esa característica de whatsApp.

Todas las conversaciones de WhatsApp pueden ser archivadas y para poder ser vistas tienen que ser recuperadas. Cuando son archivadas, desaparecerán de la lista de chats que están abiertos. ¡OJO! Esto lo hacen mucho los infieles para ocultar sus mensajes.

¿Cómo ocultar un chat en Iphone?

Trucos de whatsApp para descubrir una infidelidad

Para ocultarlo

1.Deslizar el dedo hacia la izquierda en una conversación

2.Tocar el botón “Más”

3.Tocar el botón “Archivar”

Para recuperarlo

1. Ir a la pantalla de chats

2. En el ‘search’ escribir el nombre de la persona.

3. Deslizar el dedo hacia la izquierda en la conversación.

4. Seleccionar “Desarchivar”

¿Cómo ocultar un chat en Android?

Trucos de WhatsApp para ocultar una infidelidad

Para ocultarlo

1.Dejar el dedo presionando un chat

2. Se abrirá una pantalla donde se podrá ver la opción archivar

Para recuperarlo

1.Si bien en iOS hay que ir arriba de todo para ver los chats archivados, en Android es abajo de todo

2. Se tiene que ingresar dejar el dedo presionando el chat que se quiere recuperar y seleccionar la opción “Desarchivar”