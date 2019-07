WhatsApp tendrá seis nuevas funciones este 2019

WhatsApp no ha descansado en lanzar nuevas funciones en el presente año y, todo parece indicar, que antes de que acabe el 2019 aparezcan en nuestros dispositivos otras novedades.

Tal y como señala Andro4All, entre esas características que no tomarán mucho tiempo en llegar a ser realidad en la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo es el modo noche, ya habilitada en su versión beta. Esta opción hará posible la adaptación de la interfaz de WhatsApp a un tono color gris oscuro, según se ha podido observar en una actualización de su versión beta.

Otra función que se espera que llegue a WhatsApp este año son los códigos QR para agregar a contactos, una característica ya habilitada en otras plataformas como Twitter. En concreto, esta novedad significa una nueva forma, más fácil y rápida, de añadir a los contactos.

El escaneo del código se hace con la cámara del dispositivo y, una vez identificado, WhatsApp añadirá este nuevo contacto a la libreta de direcciones. De igual forma, la aplicación brindará la opción de sincronizar los Estados de WhatsApp con las Stories de Facebook o Instagram a la hora de compartir un contenido.

Los stickers, presentes en WhatsApp desde hace un año, contarán con su versión animada antes de que acabe 2019, ya que hace meses se filtró que desde la empresa ya se encontraban trabajando en implementar esta característica.

El conocido como modo vacaciones, que trata de que WhatsApp no exponga ningún aviso de aquellos chats que hayan sido archivados, se llamará Ignorar chats archivados, de acuerdo a la imagen filtrada hace unos meses por la web WABetaInfo.

Finalmente, otra función que no va a tardar en llegar a todos los usuarios de la aplicación es el desbloqueo por huella dactilar, algo que ya se podía realizar en WhatsApp, pero no de forma nativa. Esta novedad ya se encuentra presente en las últimas versiones beta, aunque por ahora no está activa ni visible, señaló 20 minutos.